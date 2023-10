A Brignano il successo ha dato alla testa? Tuonata di Cirilli

Nei giorni scorsi, Gabriele Cirilli ha preso una pausa dalle prove di Tale e Quale Show (dove partecipa in coppia con Francesco Paolantoni in qualità di “ripetenti”), per concedere una lunga intervista al podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone prodotto da The Comedy Club, intitolato ‘Tintoria‘. Il comico ha ripercorso la sua lunga carriera, dal successo nato a Zelig fino alle ultime apparizioni televisive e alla partecipazione nello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Parlando delle tappe della sua vita e carriera, è stato inevitabile fare riferimento all’amicizia con altri due grandi attori italiani: Flavio Insinna ed Enrico Brignano.

Più di 30 anni fa, Cirilli, Insinna e Brignano hanno frequentato insieme la scuola di recitazione di Gigi Proietti. Proprio lì, hanno avuto la possibilità di stringere un forte rapporto d’amicizia, ma anche professionale. Tra le loro ultime reunion, ricordiamo l’ospitata al Festival di Sanremo del 2017, quando il trio è salito sul palco dell’Ariston rendendosi protagonista di un simpatico sketch. In modo particolare, inizialmente, Cirilli e Brignano avevano formato una squadra molto unita, anche nell’ambito privato. Peccato che, con il passare del tempo, i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati.

Gabriele Cirilli: il retroscena sull’amicizia con Enrico Brignano

A quanto pare, il crescente successo avrebbe portato Brignano a concentrarsi sempre maggiormente sul suo lavoro, trascurando l’amicizia con Cirilli. “Con Enrico c’era tanta, tanta amicizia. Poi il successo lo ha portato verso una strada di… (…). Mi sono spiegato…”, ha rivelato il protagonista di Tale e Quale nel podcast, con un tono che si confondeva tra il serio e il goliardico. Da lì, i conduttori e i presenti sono rimasti un attimo interdetti, ma, dopo un attimo di silenzio, è partita una generale risata da parte del pubblico.

Il comico 56enne è poi andato avanti, rivelando che, seppur i due abbiano ancora una buona relazione, Enrico pare essere molto schivo e poco disponibile nell’avere un’amicizia più stretta: “Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene, siamo come fratelli… Ma tu lo chiami e ‘Ciao, come stai’ e lui risponde ‘Scusa, sto facendo un rogito, ciao’”. Per ora, non c’è stata ancora nessuna replica da parte dell’attore romano alle velate accuse del collega. Enrico Brignano deciderà di rispondere al suo vecchio amico o preferirà optare per la via del silenzio e lasciar spegnere la notizia? Chissà…