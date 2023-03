A Belve arriva Totti: colpaccio di Francesca Fagnani, i dettagli

Francesco Totti è pronto a parlare in televisione dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi. Separazione solo di fatto perché legalmente i due risultano ancora sposati. Stando a quanto riporta in anteprima il sito Che tv fa, il Pupone sarà presto ospite di Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due. L’ex calciatore della Roma dovrebbe apparire nell’ultima puntata di questa edizione della trasmissione, prevista per il prossimo martedì 21 marzo.

Ironia della sorte, Ilary Blasi era stata intervistata a Belve proprio un anno fa e qui – dopo Verissimo – aveva smentito la crisi con Francesco Totti e la nascita della presunta love story tra lo sportivo e Noemi Bocchi (successivamente confermata con i fatti). Alla Fagnani Ilary aveva inoltre precisato che il suo matrimonio non avrebbe mai retto ad un eventuale tradimento. Cosa dirà invece Francesco a riguardo?

Fino ad ora Totti ha parlato solo ed esclusivamente tramite un’intervista rilasciata la scorsa estate al Corriere della Sera: sulle pagine del quotidiano di via Solferino ha tirato in ballo presunti tradimenti di Ilary, il tanto chiacchierato furto dei Rolex sempre ad opera della Blasi e non ha esitato ad elogiare la sua nuova fidanzata 34enne.

Ilary Blasi torna in tv ad un anno dalla rottura con Totti

Non solo Francesco Totti: c’è grande attesa in tv anche per l’intervista che Ilary Blasi rilascerà all’amica Silvia Toffanin a Verissimo. A quanto pare sarà ad aprile, prima dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile. Da quando ha annunciato il suo addio a Totti, tramite un comunicato dell’Ansa, Ilary non ha mai commentato pubblicamente i cambiamenti che hanno stravolto la sua vita privata.

Piccolo strappo alla regola in questi giorni, in occasione del compleanno del nuovo compagno Bastian Muller. Ilary Blasi ha postato sul suo account Instagram alcune foto insieme all’imprenditore tedesco e ha condiviso una dedica ricca di amore e di passione. Un legame sbocciato qualche mese fa ma diventato nel giro di poco tempo molto importante tanto che Ilary ha già presentato Bastian ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel.