AGGIORNAMENTO Alessandra Tripoli, ballerina di Ballando con le Stelle e insegnante di danza di Enrico Montesano, ha smentito la notizia circa il presunto saluto romano dell’attore. “Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia”, ha detto all’Ansa. “Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto ‘This is me’, dal musical ‘The Greatest Showman’, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”.

Sulla maglietta incriminata Alessandra Tripoli ha fatto sapere: “Sono nipote di un comunista, mio nonno mi ha raccontato tanto della Resistenza, ma devo ammettere che non avevo mai sentito parlare della Decima Mas su cui in questi giorni, invece, mi sono fatta una cultura. Alle prove sudiamo tanto, ci cambiamo spesso anche per evitare sbalzi di temperatura e malanni. Se anche mi fossi concentrata, non avrei riconosciuto quel simbolo”.

La posizione di Enrico Montesano rischia di aggravarsi. Stando a quanto riporta l’Ansa, che cita fonti da viale Mazzini, l’attore e comico all’inizio delle prove dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, riferendosi esplicitamente al simbolo e al motto riportati sulla sua maglietta, avrebbe fatto il saluto romano.

Il tutto sarebbe contenuto in registrazioni video in possesso della Rai, che ha fatto fuori Montesano dallo show di Milly Carlucci. Per ora è ancora in corso l’istruttoria sulla vicenda che è costata al 77enne l’espulsione dal programma da parte dell’azienda, che ha definito inaccettabile la scelta di Montesano di presentarsi alle prove con la maglietta della Decima Mas.

Al momento nessuna replica è arrivata da parte dell’artista, che però qualche giorno fa sui social network ha ringraziato tutti i suoi fan per il supporto ricevuto in questi giorni. Enrico Montesano ha però annunciato di aver dato mandato al suo avvocato di fiducia di difendere la sua onorabilità visto quanto accaduto.

Sulla vicenda non ha ancora proferito parola Milly Carlucci, già criticata all’inizio di Ballando con le Stelle per la scelta di arruolare Enrico Montesano dopo le sue discutibili esternazioni sui vaccini per il Covid-19. Nessun commento neppure da parte di Alessandra Tripoli, ballerina e insegnante di danza di Enrico Montesano.

I due formavano una coppia molto complice e affiatata, in grado di creare coreografie accattivanti ed emozionanti, che hanno sempre ricevuto il plauso dei giurati e del pubblico. La Tripoli resta attiva sui social network ma preferisce mostrare foto e video del suo bambino anziché alimentare l’ultima polemica televisiva.

Enrico Montesano a Ballando con le Stelle 2022

La partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle ha fatto discutere da subito per via delle sue posizioni no vax. Puntata dopo puntata, però, l’attore ha stupito tutti, mostrando un grande talento per il ballo. Stupefacenti e travolgenti le sue coreografie con Alessandra Tripoli, tra le ballerine più brave dello show di Rai Uno che in passato ha vinto con Cesare Bocci. Performance che hanno fatto dimenticare le polemiche che hanno travolto il protagonista di Febbre da Cavallo. Almeno fino ad oggi…