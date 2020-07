365 giorni film: anche il Codacons chiede a Netflix di rimuoverlo

365 giorni, il film con protagonisti Michele Morrone e Anna Maria Sieklucka, continua a far discutere. Dopo la cantante Duffy è stato il Codacons – associazione che difende i diritti degli utenti e dei consumatori – a chiedere a Netflix di rimuovere la pellicola dal suo catalogo. Il motivo è presto detto: secondo il Codacons la pellicola polacca, tra le più viste in mezzo mondo e vagamente ispirata alla saga di 50 sfumature di grigio, tocca temi estremamente seri, banalizzando la violenza, lo st…o e il rapimento. Una richiesta che, molto probabilmente, non verrà accolta dal colosso streaming come accaduto qualche giorno fa con Duffy. Quest’ultima ha scritto una lettera personale a Reed Hastings, co-fondatore, presidente e CEO di Netflix, chiedendogli di togliere il film dal suo catalogo perché ritenuto irresponsabile. La replica non si è fatta attendere ed è stata tutt’altro che accondiscendente.

La risposta di Netflix alle critiche su 365 giorni film

“Crediamo fortemente nel dare ai nostri utenti tutta la libertà di scelta e controllo della loro esperienza su Netflix. Possono scegliere cosa vedere e cosa non vedere. Ci sono filtri per ogni profilo che rimuovono determinati titoli, proteggendo sé stessi o i minori da determinati contenuti”, hanno fatto sapere i responsabili di Netflix dopo le lamentele di Duffy. Dunque, sembra altamente improbabile che la piattaforma streaming possa accogliere la richiesta del Codacons…. Anche perché, dopo il grande successo del film, la produzione è già al lavoro su un sequel. La notizia circolava da mesi ma è stata confermata solo di recente dal protagonista Michele Morrone. 365 giorni è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice polacca Blanka Lipinska, che ha scritto altri due libri su questa love story. Nel sequel intitolato Ten Dzien (tradotto in italiano come “questo giorno”) viene narrato quello che è accaduto a Laura dopo l’incidente nel tunnel. La manager è riuscita a sopravvivere all’attentato ma la vita accanto ad un gangster non è esattamente una passeggiata.

365 giorni film: Michele Morrone conferma il sequel

Ad oggi si hanno poche anticipazioni sul sequel di 365 giorni ma una cosa è certa: Laura non è morta e la sua storia con Massimo Torricelli prosegue tra nuove avventure e innumerevoli colpi di scena. Più di una persona cerca di nuovo di uccidere Laura e questo pericolo costante mette a repentaglio il suo rapporto con Massimo. A mettere i bastoni tra le ruote ai due ci pensano poi Adriano, il gemello di Massimo che vive in Gran Bretagna, e Marcelo “Matos” Nacho, figlio di un altro boss mafioso che rapisce Laura.