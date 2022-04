365 giorni 2 film con Michele Morrone: data d’uscita ufficiale, trailer e trama

L’attesa è finalmente finita: arriva su Netflix il sequel di 365 giorni! A svelare la data d’uscita ufficiale del nuovo film con tanto di trailer (che potete vedere più in basso) è stato il protagonista Michele Morrone. Grazie alla storia di Massimo Torricelli l’attore e cantante è diventato una vera e propria star in tutto il mondo.

Dal 27 aprile sarà disponibile in streaming 365 giorni: Adesso, sequel del discusso film erotico datato 2020 e tra i più visti su Netflix. Nel cast una new entry italiana: Simone Susinna. Il modello, ex naufrago dell’Isola dei Famosi (si è classificato al secondo posto nell’edizione vinta da Raz Degan nel 2017) ed ex fidanzato di Mariana Rodriguez, indossa i panni dell’affascinante Nacho.

Per Susinna – che qualche tempo fa era in lizza per partecipare al Grande Fratello Vip – si tratta del suo debutto nel mondo della recitazione: da tempo sognava di diventare attore e finalmente è riuscito ad entrare in una produzione importante, che cambierà sicuramente la sua carriera.

La trama del sequel di 365 giorni

Laura e Massimo sono tornati e non sono mai stati così travolti dalla passione. Ma il nuovo inizio della coppia è complicato dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso, Nacho, che si insinua nella vita di Laura per conquistare il cuore e la fiducia della donna… a ogni costo.

Insomma in 365 giorni 2 si sviluppa un vero e proprio triangolo amoroso che vede contrapposti Michele Morrone e Simone Susinna. Due sex symbol che, siamo sicuri, lasceranno senza fiato tutto il pubblico femminile. Morrone e Susinna sono diventati molto amici grazie a questo progetto televisivo.

La storia di Massimo e Laura

365 giorni è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice polacca Blanka Lipinska, che ha scritto altri due libri su questa love story. Nel sequel intitolato Ten Dzien (tradotto in italiano come “questo giorno”) viene narrato quello che è accaduto a Laura dopo l’incidente nel tunnel.

La manager è riuscita a sopravvivere all’attentato ma la vita accanto ad un gangster non è esattamente una passeggiata. Più di una persona cerca di nuovo di uccidere Laura e questo pericolo costante mette a repentaglio il suo rapporto con Massimo.