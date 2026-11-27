Ilary Blasi ha risposto a una raffica di domande del giornalista Gabriele Parpiglia. L’intervista in stile botta e risposta secco è stata pubblicata sulla testata Quotidiano Nazionale. Alla conduttrice del Grande Fratello Vip e di Ok il prezzo è giusto (Mediaset nelle scorse ore ha ufficializzato la riproposizione del format storico confermando che sarà Blasi a condurre) è stato chiesto un po’ di tutto: sia temi legati alla sua sfera professionale sia quelli connessi alla sua vita privata. Non sono nemmeno mancati quesiti in cui è stato domandato alla moglie di Bastian Muller di decidere chi ‘tenere’ tra due vip. Il cosiddetto gioco della torre.

Ilary Blasi e le 30 domande: botta e risposta

Pronti, via! A Ilary è stato domandato se si addormenta sul divano prima delle 23. “Assolutamente no. Mi addormento prima delle 23, ma a letto. Non faccio più l’errore del divano, o forse non l’ho mai fatto”, la replica. “Tacchi o sneakers? 100% sneakers”, ha dichiarato. Spazio poi al primo quesito del gioco della torre. Chi butterebbe giù tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni? “Nessuna delle due, mi piacciono entrambe e io sono pro donne!”, ha sottolineato diplomaticamente.

Da due stagioni è tornata a condurre il Grande Fratello Vip. Ma quando non era al timone, ha mai visto una puntata intera? “Ma sei pazzo? Seguo solo quello mio perché sono costretta, devo arrivare fino alla fine. Quindi non vedrei mai una puntata intera del Grande Fratello Vip condotto da un altro”. Viva la sincerità! Mesi fa, in alcune interviste, Blasi lasciò intendere che anche senza conduzione avrebbe comunque avuto una vita soddisfacente e piena. Ha forse pensato di dire addio al piccolo schermo? “Per il momento mai pensato, poi a una certa, sì”.

Tema culinario: pizza o sushi? “Pizza”, ha chiosato convintamente. Altro aut aut: Chi l’ha visto? o Un giorno in pretura? “Mi piace anche Un giorno in pretura ma sono fan di Chi l’ha visto, tengo Chi l’ha visto”. Sfida tra corazzate al sabato sera: Ilary guarda Ballando con le stelle o Tú sí que vales? “Il sabato generalmente esco, quindi non guardo la televisione”.

Altra domanda di Parpiglia: Iva Zanicchi in tre parole? “Ok prezzo giusto”. Tema cosmetici: Rossetto o mascara? “Mascara”. Di nuovo tv: ha mai rifiutato per poi pentirsene? “No, non mi vengono in mente programmi a cui ho detto no e poi mi sono pentita”. Trasmissione a cui ha detto sì ma che con il senno di poi avrebbe fatto bene a dire di no? “Rifarei tutto quello che ho fatto. Sia nel bene che nel male”. Ancora un aut aut: Ranucci o Ricucci: chi è più sensuale? “Scelgo Ricucci perché lo conosco e mi è molto simpatico”.

Di nuovo Gf Vip: una scalata in montagna con Cesara Buonamici o un burraco con Selvaggia Lucarelli? “Indipendentemente da Selvaggia o Cesara, scelgo il burraco. Sei matto la montagna? Che fatica”. Capitolo matrimonio con Bastian Muller: il ricordo più bello? “Tutto. Tutte le persone che erano lì, mi sono vicine e sono state bene”. Ha una chat di amiche che non tace mai? “Ho una chat con tutti i miei amici storici”. Altro quesito sul Gf Vip attuale: chi vincerà: “Chi se lo merita”. Ha condotto sia L’Isola dei Famosi sia il Grande Fratello. Quale preferisce? “Scelgo il Grande Fratello”.

Uno dei protagonisti dell’edizione in corso è stato Alex Belli. Gli affiderebbe mai una cena? “Non affiderei mai una cena ad Alex Belli”. Tema seduzione: vale di più lo sguardo o la parola? “Conta tutto e vale tutto”. Tempo, amore e passione, cosa è più importante? “Per me il tempo è prezioso”. A febbraio, come ogni anno, ci sarà il Festival di Sanremo. Ci tornerebbe? “Sì, è sempre bello fare Sanremo ed è sempre una grande occasione”. E Ballando con le Stelle lo farebbe? “Non parteciperei mai a un reality, parteciperei solo al Grande Fratello”.

Eterna moglie o fidanzata per la vita? “Eterna moglie. Come potrei risponderti il contrario”. Tra un decennio la si vedrà ancora in tv? “Sì, ancora sì”. La menzogna più ‘buona’ che ha detto? “Quando ti ho risposto alla domanda ‘Chi vincerà il Grande Fratello’. Ce l’ho un preferito, ma non te lo dico”. Altro gioco della torre: “Chiara Ferragni o Diaco? “Butterei dalla torre Diaco”. Se dovesse finire nel braccio della morte cosa mangerebbe “Cose proprio semplici: una bistecca al sangue o una bruschetta al pomodoro”.

C’è chi dice che, una volta sposati, la passione viene meno. “E che ne so? Mi sono appena sposata. Se uno si spegne subito dopo il giorno del matrimonio non mi risulta, ma ti saprò dire”, ha chiosato Ilary per poi rispondere all’ultima domanda: “La felicità per me? Finire questa intervista. Ciao Gabriè!”.