25 anni per Victoria De Angelis, Luna che sorpresa: bacio passionale

L’abbiamo conosciuta poco più che maggiorenne, con il suo fascino da rock star e una sensualità fuori dal comune. Oggi, invece, Victoria De Angelis compie 25 anni, ormai donna e cantante affermata. Nel giorno del suo compleanno, la sua fidanzata Luna non ha perso occasione di dedicarle una storia su Instagram speciale e romantica.

Il bacio passionale sui social

Che tra Victoria e Luna sia vero amore, non c’è dubbio. Lo conferma il fatto che le due giovani non possono fare a meno di mostrarsi ai fan che supportano e sostengono la loro relazione, nata qualche anno fa. Dopo il coming out, la cantante non si nasconde più e, quando può, si lascia andare a scatti passionali.

Un esempio è quello appena condiviso sui social della fidanzata, in occasione del compleanno dell’ex membro dei Maneskin. Nella foto, le due appaiono entrambe intente a baciarsi e ad abbracciarsi. Lo scatto è diventato virale ed ha fatto il giro del web.

La storia d’amore tra Victoria e Luna

Si sono conosciute qualche anno fa e, da quel momento, non hanno potuto fare a meno l’una dell’altra. Così, Victoria De Angelis e Luna Passos sono diventate una delle coppie più chiacchierate del mondo della musica e del gossip. La loro è una relazione autentica, basata, almeno da quanto si evince sui social, sulla sincerità e semplicità.

Vista la notorietà di entrambe, le due ragazze hanno sempre cercato, e continuano a farlo, di mantenere una certa privacy sulla loro storia: un esempio di amore giovane, libero e genuino, che ha ispirato ed ispira molte persone.

A differenza della fidanzata, Luna Passos non fa parte del mondo dello spettacolo e della musica ma è molto seguita sui social dove vanta di oltre 100 mila follower. La giovane è una modella brasiliana venticinquenne, affermata a livello internazionale che ha sfilato con importanti marchi di moda come Yves Saint Laurent e Ginvenchy.

Victoria dopo la fine dei Maneskin

Nel giorno del suo compleanno, sono tanti a chiedersi quali siano i prossimi progetti di Victoria dopo l’uscita dal gruppo dei Maneskin. Per adesso la cantante continua la sua carriera nel mondo della musica, senza, però, i suoi compagni che l’hanno accompagnata in una parte di questo grande viaggio. Oggi, dunque, anche lei è una solista con tanti sogni realizzati e altri ancora in cantiere che prendono giorno dopo giorno forma. Get Up B**ch è stato il suo primo progetto in solitaria, completato insieme alla cantante, attrice e ballerina brasiliana, nonché la protagonista della settima stagione della serie tv spagnola Elite.