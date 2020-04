22 11 63, la seconda stagione ci sarà? Ultime news e anticipazioni

22 11 63: ci sarà un seguito per la miniserie tv tratta dal libro di Stephen King? Le ultime news

22 11 63, la miniserie tv statunitense con James Franco protagonista è approdata su 20 per quattro prime serata. La serie che conta ben 8 puntate, ha interessato e non poco il pubblico italiano. Ora però tutti si chiederanno: ci sarà un seguito? Una seconda stagione è stata già pensata? In realtà, non ci sarebbero buone opportunità di vedere ancora Franco nel ruolo di George Amberson con i suoi viaggi nel tempo. Le ultime notizie circa un rinnovo della serie sono del 2016, ben quattro anni fa e in questo lasso di tempo non ci sarebbero state novità. Secondo quanto riportava il sito Movieplayer, lo scrittore Stephen King era pronto a continuare la storia, concentrandosi sulla stesura di un altro romanzo. Sebbene la storia di 22 11 63 si sia conclusa nell’ottavo episodio, King si sarebbe detto pronto a scrivere un sequel di cui però non abbiamo anticipazioni.

22 11 63: ci sarà o no un sequel? Scarsi indizi

Grazie al grande successo ottenuto dalla miniserie tv, nel 2016 Stephen King aveva dato speranze ai suoi fan, dichiarando di voler continuare la storia. Sebbene il ciclo di eventi del 1963 si sia concluso con vari colpi di scena, lo scrittore aveva specificato che avrebbe seguito Jake Epping/George Amberson in un’altra avventura. “Se dovessi scrivere un sequel, sarebbe su Jake che tenta di fermare alcune persone poco scrupolose intenzionate a usare il portale (che conduce al passato, ndr.) per cambiare il passato in modi terribili“, aveva spiegato King in un Q&A su Facebook diverso tempo fa. Fino ad oggi però lo scrittore non ha dato altre info sul nuovo romanzo e la storia di Jake sembra aver subito una battuta di arresto.

22 11 63: come si è conclusa la miniserie tv. Che fine ha fatto Jake Epping

La voglia di sventare l’uccisione di John Fitzgerald Kennedy porta l’insegnante Jake Epping a viaggiare nel passato. Sulla sua strada incontra diversi personaggi e cerca di aiutare anche vecchi amici, cambiando per sempre il corso delle cose. La storia di 22 11 63 si conclude inesorabilmente con il salvataggio del Presidente degli Stati Uniti ma ad un prezzo alto: mentre George riesce ad uccidere Lee, quest’ultimo colpisce Sadie uccidendola. Dopo l’arresto e l’accusa di aver ucciso due persone, Jake riesce a spiegare la sua posizione e decide di affrontare un altro viaggio nel tempo. Tornerà nel futuro e poi nel passato, ma quando torna nel futuro niente è come prima.