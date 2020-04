22 11 63, serie tv su 20: trama, cast attori, numero puntate, libro

By

22 11 63, la serie tv tratta dal libro di Stephen King approda su 20. Trama, cast e numero puntate

La serie tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, 22 11 63, approda su 20. La miniserie tv statunitense è datata 2016 ed è stata già mandata in onda lo stesso anno sul canale Fox, questa volta però arriverà sul canale 20 dove potremo vedere le peripezie di James Franco, attore protagonista che veste i panni di Jake Epping. 20 il canale tematico Mediaset dedicato a cinema e serie trasmetterà la serie tv con un doppio appuntamento mercoledì 22 e giovedì 23 aprile alle ora 21,15. In realtà, 22 11 63 conta ben otto episodi, le puntate finali infatti andranno in onda mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. 22 11 63 racconta il viaggio nel tempo di un insegnato di liceo, Jake Epping. Jake dal 2016 si trova catapultato nel lontano 1958 con il nome di George Amberson e dovrà affrontare un’impresa davvero importante: impedire l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy.

22 11 63: James Franco e tutte le curiosità sulla mini serie tv

La trama di 22 11 63 è molto appassionante. Jake Epping infatti pensa che senza la morte del 35 esimo Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy (avvenuto proprio il 22 novembre del 1963) potrebbero cambiare gli eventi succeduti a quella data, evitando la guerra in Vietnam e gli omicidi di Bob Kennedy e Martin Luther King. Dal 1958 al 1963, Epping vive sotto una nuova identità, quella di George Amberson e nel corso degli anni incontra diversi altri personaggi. La voglia di cambiare la storia condurrà il professore a diversi episodi che metteranno in pericolo la sua vita e quella dei suoi amici.

Cast 22 11 63: attori e personaggi

Accanto al protagonista James Franco, nel cast troviamo anche: Chris Cooper (Al Templeton), Sarah Gadon (Sadie Dunhill). Lucy Fry (Marina Oswald), Daniel Webber (Lee Harvey Oswald) ed infine George MacKay (Bill Turcotte).