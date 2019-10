1994 La Serie anticipazioni ultima puntata 25 ottobre: Pietro Bosco muore?

Anticipazioni 1994 La Serie, cosa succederà nell’ultima puntata: gli episodi di venerdì 25 ottobre

Ultimo appuntamento con le anticipazioni sugli episodi di 1994 La Serie: venerdì 25 ottobre andrà in onda infatti l’ultima puntata della fortunata serie televisiva di Sky. Una trilogia che ha appassionato tantissimi italiani, un prodotto ben riuscito di cui probabilmente sentiremo la mancanza. L’attesa per scoprire il finale di stagione è tanta, soprattutto per il colpo di scena della penultima puntata. Oltre alle vicende del passaggio tra Prima e Seconda Repubblica, infatti, ha appassionato molto il triangolo amoroso tra Leonardo, Veronica e Pietro. La Castello ha scoperto di essere incinta, ma non sa chi è il padre. Pietro è innamorato di lei, lei invece pare lo sia di entrambi ma ha accettato di sposare Leonardo Notte. Di Pietro e Scaglia intanto hanno trovato la prova che stavano cercando su Berlusconi. Quest’ultimo è stato quindi convocato dalla magistratura di Milano e ha pensato che a parlare sia stato Notte. Questo ha minato il loro rapporto di fiducia tra i due.

1994 La Serie anticipazioni, episodio 7 e 8 in onda il 25 ottobre su Sky Atlantic: Pietro Bosco muore?

Su Leonardo intanto è scattato l’ordine di arresto, mentre Pietro vuole farsi giustizia da solo per suo padre. Le anticipazioni sull’ultima puntata di 1994 partono proprio da Bosco, che vedremo raggiungere l’assassino del papà con un’arma. Ma cosa succederà? L’altro prenderà il sopravvento oppure sarà lui, a sorpresa, a chiedergli di ucciderlo? L’insoddisfazione per la sua vita potrebbe portarlo a un gesto estremo, ma vedremo solo venerdì prossimo se Pietro morirà in 1994 o no. Intanto, Leonardo e Veronica si sposeranno: nelle anticipazioni di 1994 è sembrato di vedere proprio il giorno del loro matrimonio. Ci sarà Berlusconi, per cui potrebbe fare pace col capo del suo staff, e Scaglia consegnerà a Notte il mandato d’arresto. Ma Veronica sposerà Leonardo oppure l’amore per Pietro vincerà?

1994 anticipazioni, gli ultimi episodi della serie tv con Stefano Accorsi e Miriam Leone

Con queste informazioni abbiamo concluso gli appuntamenti con le anticipazioni di 1994 La Serie. Venerdì 25 ottobre andranno in onda gli ultimi due episodi della stagione e scopriremo quindi il finale della storia di Leonardo Notte, Veronica Castello e Pietro Bosco. Appuntamento alla prossima settimana su Sky Atlantic. Se avete perso qualche episodio, qui potete trovare tutte le informazioni sulle repliche di 1994.