1994 serie tv: new entry, attori, numero puntate e repliche

1994 numero puntate, la serie tv torna in onda su Sky con il capitolo finale

La serie tv 1994 sbarca su Sky Atlantic in prima serata, a partire dal 4 ottobre. La nuova stagione che chiude la trilogia dedicata al periodo di passaggio tra la Prima Repubblica e la Seconda Repubblica chiuderà un cerchio e i fan già ne sentono la mancanza. Scopriremo adesso il numero di puntate di 1994, prima di dedicarci al cast con attori e new entry e a quando vedere le repliche della serie tv. Cominciamo dalla prima curiosità, ovvero il numero di puntate. Anche 1994 sarà composta da otto episodi, esattamente come 1993 e a differenza di 1992 che ne contava invece dieci. Nel terzo capitolo della serie tv verrà raccontato l’anno della Restaurazione, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e il suo nuovo modo di intendere la politica.

1994 cast: attori, personaggi e new entry della serie tv

Dunque nel cast di attori di 1994 ritroveremo Paolo Pierobon, che interpreta appunto Silvio Berlusconi. Ci sarà naturalmente Stefano Accorsi nei panni di Leonardo Notte, il protagonista della storia. Non mancheranno Miriam Leone, alias Veronica Castello, e Guido Caprino, che vestirà ancora i panni di Pietro Bosco. Rivedremo anche Antonio Gerardi nel ruolo di Antonio Di Pietro e al suo fianco nelle indagini tornerà Dario Scaglia, interpretato da Giovanni Ludeno. Tra gli attori della serie tv 1994 anche Maurizio Lombardi (Paolo Pellegrini) ed è in dubbio la presenza di Laura Chiatti (Arianna Rosato). Tra le new entry di 1994 invece troviamo Gledis Cinque, che interpreterà Irene Pivetti, e l’attore Paolo Mazzarelli, che darà il volto a Umberto Bossi.

Repliche 1994, dove rivedere le puntate della serie tv in onda su Sky Atlantic

Per quanto riguarda le repliche delle puntate di 1994 gli appuntamenti sono diversi, e ovviamente sempre e solo su Sky Atlantic. La messa in onda non è prevista su canali in chiaro, al momento. Dove rivedere gli episodi di 1994? Sfogliando la guida tv Sky abbiamo visto tante repliche di 1994 in programmazione il sabato e la domenica. Il sabato alle 7, alle 13, alle 19,35 e all’1,10; la domenica alle 12, alle 17,40, alle 21,15. Dal lunedì in poi, invece, c’è un solo appuntamento al giorno: lunedì alle 13, martedì alle 23,20, mercoledì alle 13,20. I palinsesti Sky possono variare di settimana in settimana, per cui vi invitiamo a consultarla per scoprire gli appuntamenti con le repliche e non perdere gli episodi. Ovviamente per i programmi e le serie tv Sky c’è sempre la possibilità di recuperare le puntate On Demand.