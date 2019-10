1994 La Serie anticipazioni puntata 18 ottobre: Leonardo Notte arrestato

Anticipazioni 1994 La Serie, cosa succederà negli episodi di venerdì 18 ottobre

Stiamo per darvi le anticipazioni di 1994 La Serie sulla puntata del 18 ottobre, ma prima facciamo un riassunto di ciò che è successo. Negli ultimi due episodi, Pietro Bosco ha ricevuto una notizia che lo ha sconvolto: hanno ammazzato suo papà. Ha scoperto poi che il responsabile è stato un uomo rilasciato dopo il decreto Bondi, per questo ha deciso di non appoggiare le manovre del governo, a rischio di perdere il posto di sottosegretario. Nel secondo episodio di venerdì 11 ottobre le indagini sono andate avanti e abbiamo visto Di Pietro all’opera. Scaglia ha rischiato di compromettere tutta l’indagine di Di Pietro sulle tangenti e su Berlusconi. L’agente è coinvolto emotivamente, visto che tra gli indagati c’è anche suo papà, ammalato. Alla fine Scaglia ha fatto la scelta giusta, registrando la confessione di suo padre e chiedendo per lui i domiciliari. Ha riconquistato così la fiducia di Di Pietro, rientrando nell’indagine su Berlusconi. Leonardo Notte continua a spianare la strada a Berlusconi, ma cosa succederà nella prossima puntata?

1994 La Serie, le anticipazioni sulla puntata del 18 ottobre 2019:

Vediamo a questo punto le anticipazioni di 1994 per scoprirlo. Bosco e Bossi verranno invitati da Berlusconi nella sua dimora, ma qui ci saranno anche Veronica e Leonardo. Pietro si dimostrerà un po’ geloso dell’intesa nata fra i due, anche perché lui era innamorato della Castello. Anche Leonardo però si rivelerà geloso quando vedrà Veronica e Pietro insieme, arrivando a chiedere a lei se sono o meno una squadra ancora. Di Pietro cerca ancora prove per dimostrare che c’è stato un incontro tra Guarnieri e Berlusconi, quell’incontro su cui è stato interrogato Leonardo Notte. Quest’ultimo sarà ancora l’uomo di Berlusconi, ma finirà in manette nella prossima puntata.

1994 anticipazioni, venerdì 18 ottobre nuovi episodi della serie di Sky

Siamo certi, però, che il personaggio di Stefano Accorsi non tradirà il Presidente e terrà la bocca chiusa. Le anticipazioni per venerdì 18 ottobre non aggiungono altro, 1994 La Serie tornerà in onda la prossima settimana su Sky Atlantic. Se avete perso qualche episodio, qui potete trovare tutte le informazioni sulle repliche di 1994.