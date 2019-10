1994 La Serie anticipazioni episodi 11 ottobre: Pietro nei guai

Anticipazioni 1994 La Serie, cosa succederà negli episodi di venerdì 11 ottobre 2019

Le anticipazioni di 1994 La Serie ci lasciano col fiato sospeso, ma siamo ancora ai primi episodi per cui tutto è ancora possibile. I fan dopo aver a lungo atteso l’arrivo dei nuovi episodi, hanno finalmente visto i primi episodi di 1994 in onda su Sky Atlantic e adesso si pensa già ai prossimi. La storia di questa trilogia è molto appassionante e tiene incollati alla televisione migliaia di spettatori Sky. Sarà perché racconta fatti realmente accaduti in Italia o perché è scritto e realizzato davvero bene, ma 1994 La Serie è stata una delle serie più attese dagli appassionati del genere. Dopo il suo ritorno, è già tempo di anticipazioni sugli episodi di venerdì 11 ottobre di 1994. Scopriamo insieme cosa succederà.

1994 La Serie anticipazioni episodi dell’11 ottobre: Pietro nei guai?

Venerdì prossimo vedremo due nuovi episodi di 1994. Dario verrà richiamato da Di Pietro, che lo indirizzerà verso altre indagini distogliendolo da Berlusconi. Lui però troverà comunque il modo di arrivare nuovamente a Leonardo Notte: le anticipazioni di 1994 infatti vedono Dario pronto a interrogare Notte, il personaggio di Stefano Accorsi. Nel frattempo, Berlusconi gioirà dei successi della sua squadra di calcio oltre a dedicarsi alla politica. Chi invece non se la passerà molto bene è Pietro Bosco: il personaggio di Guido Caprino infatti sarà nei guai, dopo essere stato messo in cattiva luce nel suo partito. Quando sembrava che tutto girasse per il verso giusto, insomma, Pietro rischia di precipitare nuovamente nel baratro. Cosa succederà invece tra Veronica e Leonardo?

1994 anticipazioni, gli episodi di venerdì 11 ottobre 2019: Veronica e Leonardo alleati

Le vite dei due personaggi di 1994 si sono intrecciate nei primi episodi e chissà se la loro relazione si trasformerà in qualcosa di più serio. Certo è che la loro alleanza avrà delle ripercussioni sulla vita politica dei due. Veronica potrebbe servirsi di Leonardo per fare strada, ma lui glielo permetterà a lungo? Le anticipazioni sugli episodi di 1994 dell’11 ottobre non aggiungono altro: appuntamento a venerdì prossimo per scoprire cos’altro succederà! Intanto, se avete perso i primi episodi potete scoprire qui quando e dove andranno in onda le repliche.