Valerio Staffelli non ci sta e fa luce sulla foto incriminata e sulle insinuazioni

La polemica è rimbalzata sul web nelle ultime ore: Valerio Staffelli è ‘strafatto’? Tradotto in altri termini: l’inviato di Striscia la Notizia, molto attento alla vicenda del canna-gate scoppiato a L’Isola dei famosi, fa uso di sostanze stupefacenti? L’insinuazione è corsa in rete dopo che un commento di un suo follower Instagram riportava con goliardia la frase ‘Ma sei strafatto?’, a proposito di una foto (qui sopra) postata dal giornalista – scatto in cui Staffelli appariva stremato e stanco. Da qui il passo verso titoli contenenti parole come ‘bufera’ e altre iperboli è stato breve. Così, lo storico inviato di Striscia è intervenuto, chiarendo come stanno realmente le cose, fugando ogni dubbio in merito alla vicenda e togliendosi diversi sassolini dalle scarpe. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.

Staffelli e la ‘bufera’ che non c’è: “Altro che strafatto, 19 ore di appostamenti…”

“Per farvi capire… sotto una mia foto su Instagram, dopo una notte di lavoro, un burlone ha commentato: ‘Ma sei strafatto?’. E io gli ho risposto: ‘No, è la mia faccia dopo 19 ore di appostamenti‘”, è l’esordio postato e affidato ai propri profili social da parte di Valerio Staffelli pochi minuti fa. Il giornalista poi aggiunge: “Alcuni siti assai poco burloni riprendono la battuta di Instagram e ci fanno il titolo, parlano di bufera su di me, insinuano che sarei strafatto”. Infine arriva la stoccata sarcastica: “Mi viene un dubbio: ma chi pubblica articoli del genere e chi fa titoli del genere è strafatto o più semplicemente ha lavorato 19 ore di seguito?”. Dunque, altro che bufere e polveroni. Trattasi semplicemente di una viso appannato e stancato da ore di lavoro.

Isola Famosi: la vicenda del canna-gate continua a far discutere

Se il polverone attorno a Staffelli non è mai esistito, eccezion fatta per qualche ora e per qualche titolo azzardato, quello del Canna-gate continua a tenere banco ormai da diverse settimane. Le ultime dichiarazioni sulla questione le ha rilasciate Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, poche ore fa, ospite a ‘Non succederà Più’, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, è tornato sulla vicenda, prendendo decisamente le distanze da quanto affermato da Eva Henger in alcune dichiarazioni ha chiamato in causa anche la sua donna.