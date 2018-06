Pechino Express 2018, nel cast due novità al posto della Brigliadori: i nomi

Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta nel cast di Pechino Express 2018

A chiudere definitivamente il cast di Pechino Express 2018 sono “Le Signore della TV”. Stiamo parlando della nuova coppia di concorrenti formata da Patrizia Rossetti e da Maria Teresa Ruta. Ad annunciarlo oggi, venerdì 21 giugno, è la Rai. Le due presentatrici anni 80 – 90′ prendono così il posto di Eleonora Brigliadori e di suo figlio Gabriele, ufficialmente esclusi dal programma di Rai2. La Rossetti oggi ha 59 anni di età e per lei si tratta di una seconda esperienza in un reality dopo che nel 2005 ha già partecipato a La Fattoria. La Ruta, invece, di anni ne ha 58 e per lei parliamo di un ritorno al genere televisivo dopo che nel 2004 ha già fatto L’Isola dei Famosi.

Pechino Express 2018, cast al completo: nomi delle coppie concorrenti

Salvo ulteriori colpi di scena, con Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta il cast di Pechino Express 2018 è al completo. Sono, infatti, questi i nomi di tutte le altre coppie di concorrenti che partecipano al programma di Rai2. Nel docu-reality con Costantino Della Gherardesca vedremo quindi in azione anche: Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica, i due youtuber che sostituiscono Filippo Magnini e la sorella), Adriana Volpe e Marcello Cirillo (I Mattutini), Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale (I Promessi Sposi), Linda Morselli e Rachele Fogar (Le Mannequin), Tommaso Zorzi e Paola Caruso (I Ridanciani), Andrea Montovoli e Francisco Porcella (I Surfisti) e Mirko Frezza e Tommy Kuti (I Poeti).

Location, tappe e quando inizia Pechino Express 2018

Per il resto, non è ancora dato sapere con esattezza quando inizia Pechino Express 2018, anche se si sa già che la messa in onda della prima puntata ci sarà a settembre 2018. Intanto, la Rai ha anche svelato le tappe e la location di questa nuova edizione: quest’anno il cast “vola” in Africa, viaggiando anche in Marocco e Tanzania.