Domenica Live: cosa ha detto Madre Natura Paola Di Benedetto su Francesco Monte

Dopo Verissimo, Paola Di Benedetto è approdata a Domenica Live. Madre Natura è stata invitata da Barbara d’Urso per rispondere alle accuse dell’ex fidanzato Matteo Gentili. Il calciatore, durante la permanenza della modella all’Isola dei Famosi, ha rivelato di essere stato lasciato all’improvviso dalla giovane, con la quale sognava il matrimonio e una famiglia dopo aver trascorso quattro anni insieme. Durante l’intervista non si è non potuto non nominare Francesco Monte, l’attuale fiamma di Paola. Ma una frase pronunciata dalla Di Benedetto ha fatto infuriare i fan della coppia, che da settimane seguono con passione e interesse questa love story. Ma cosa ha detto di preciso la vicentina? Quando la d’Urso ha menzionato Monte e la loro grande storia d’amore, Paola ha messo le mani avanti chiarendo: “Non è ancora una storia d’amore. Ci stiamo frequentando”.

Francesco e Paola dopo l’Isola dei Famosi si frequentano

L’affermazione di Paola Di Benedetto sulla storia con Francesco Monte non è tanto piaciuta ai fan della coppia, che da tempo seguono la modella e l’ex tronista di Uomini e Donne con passione e dedizione. I due si lasceranno presto? In realtà Francesco e Paola stanno affrontando la storia “con i piedi di piombo”. E già in passato, in più di un’occasione, hanno ribadito che per il momento non si può parlare di una vera e propria relazione.

Del resto hanno trascorso a malapena qualche settimana insieme in Honduras e solo ora si sono riabbracciati in seguito a un lungo periodo di lontananza. Lo stesso ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato chiaro nel salotto di Silvia Toffanin: “La nostra frequentazione continua. Per il momento ci viviamo le cose come vengono”. Insomma, se son rose fioriranno… per il momento non resta che fare il tifo per Francesco Monte e Paola Di Benedetto!