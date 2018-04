Giusy Buscemi ha partorito: è nata la prima figlia dell’attrice

Giusy Buscemi è diventata mamma: è nata la prima figlia dell’attrice

Fiocco rosa per Giusy Buscemi. L’ex Miss Italia, oggi attrice e protagonista della fiction Il Paradiso delle Signore, è diventata mamma per la prima volta. La figlia si chiama Caterina Maria ed è frutto dell’amore con il marito, il regista Jan Michelini. In realtà Giusy ha partorito lo scorso febbraio, ma solo adesso – grazie alle foto di Diva e Donna – è stata ufficializzata la notizia. La Buscemi ha scelto insieme a Michelini di vivere con il massimo riserbo la loro vita privata, tanto che il matrimonio e la gravidanza sono stati vissuti lontano dai riflettori. Come fa sapere il settimanale edito da Cairo Editore, la bambina è nata lo scorso 11 febbraio. Giusy ha portato la figlia pure al funerale di Fabrizio Frizzi. La Buscemi era molto legata al conduttore Rai: era stato proprio Fabrizio ad incoronarla Miss Italia nel 2012.

Giusy Buscemi sogna di avere otto figli con il marito Jan

Dopo la nascita della piccola Caterina Maria, Giusy tornerà sul set. In estate tornerà ad indossare i panni di Teresa Iorio, nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore. Che, a quanto pare, non sarà più solo una fiction ma diventerà a tutti gli effetti una vera e propria soap opera, da mandare in onda quotidianamente su Rai Uno. Subito dopo la Buscemi penserà a dare un fratellino o una sorellina alla sua primogenita: la siciliana intende avere una famiglia numerosa, magari con otto figli. “Oggi spesso si trascura la famiglia per la carriera e io non lo farei mai”, ha assicurato tempo fa Giusy in un’intervista. E la modella ha parecchio tempo davanti a sé visto che ha da poco compiuto 25 anni…

Il marito di Giusy Buscemi: chi è Jan Michelini

Jan Michelini, il marito di Giusy Buscemi, è un regista televisivo molto stimato e apprezzato nell’ambiente. Ha 38 anni e ha girato la nona e decima stagione di Don Matteo e Un passo dal cielo 4. Di recente ha lavorato a I Medici, come regista in seconda unità. Nella stessa serie ha lavorato pure l’ex Miss Italia che ha interpretato il ruolo di Rosa. A quanto pare Michelini ha conosciuto la sposa sul set di Don Matteo 9. La Buscemi indossava i panni di Assuntina, la figlia del Maresciallo Cecchini, interpretato dal simpatico Nino Frassica.