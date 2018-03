L’ex fidanzato di Francesca Cipriani a Domenica Live: parla Simone

Francesca Cipriani: l’ex fidanzato Simone a Domenica Live

Francesca Cipriani è single ma in passato ha amato per ben sei anni un ragazzo. Di chi si tratta? Di Simone, giovane estraneo al mondo dello spettacolo, che è stato chiamato da Barbara d’Urso per parlare della naufraga dell’Isola dei Famosi a Domenica Live. Simone e Francesca sono stati insieme per un lungo periodo, quando la Cipriani era agli esordi in tv. La storia è poi finita per colpa della gelosia della showgirl ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Tanto che tutt’oggi si sentono, nonostante Simone abbia un’altra ragazza, Paola. “Siamo in ottimi rapporti, siamo amici. Appena ha ricevuto la prima chiamata per l’Isola, mi ha chiesto consiglio” ha confidato Simone, che nel salotto del programma tv ha riabbracciato l’ex suocera, la madre di Francesca. Perché la storia tra la Cipriani e l’ex fidanzato è sempre stata seria, come ribadito dallo stesso Simone. Che ha ammesso, però, di non aver mai apprezzato troppo gli eccessivi ritocchini estetici della Cipriani.

Le parole di Simone sulla storia con Francesca Cipriani

“Io e Francesca siamo stati dal 2006 al 2012” ha spiegato Simone a Barbara d’Urso. “La storia è finita perché Francesca è sempre stata molto gelosa” ha aggiunto l’uomo, che è rimasto in rapporti cordiali con l’ex fidanzata. Tanto da smentire i gossip circa un fidanzato segreto di Francesca Cipriani. Qualcuno ha infatti insinuato che l’ex Pupa non sia realmente single ma che sia corteggiata da tempo da un ricco imprenditore. “Smentisco assolutamente la presenza di imprenditori misteriosi” ha puntualizzato Simone.

Nessun fidanzato segreto per Francesca Cipriani

Una conferma che ribadisce quanto già detto da Nicola, uno dei migliori amici di Francesca. La Cipriani non ha alcun spasimante segreto: da tempo è single. L’ultima storia importante risale a qualche anno fa, quando ha frequentato – seppur brevemente – Giovanni Cottone, l’imprenditore ed ex marito di Valeria Marini.