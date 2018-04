Domenica Live: cosa ha detto Craig Warwikc sul canna-gate, Franco Terlizzi, Eva Henger, Amaurys Perez e Cecilia Capriotti

Craig Warwick è tornato a Domenica Live. Dopo i problemi di salute, il sensitivo è riapparso nel salotto di Barbara d’Urso. E ha chiarito alcune faccende in sospeso, come quelle legate al canna-gate, a Eva Henger e al rapporto tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti. A proposito del canna-gate, Craig ha smentito le ultime dichiarazioni rilasciate da Franco Terlizzi a Striscia la notizia. Il pugile ha detto a Valerio Staffelli che l’inglese ha incoraggiato Eva a parlare in diretta della questione. Ma, a detta di Warwick, non è andata davvero così.

Craig Warwick smentisce Franco Terlizzi a Domenica Live

“Franco ha detto una bugia. Io ho detto sì, ma ho visto fumare solo sigarette. Altre cose no”, ha detto Craig Warwick a Barbara d’Urso. Il sensitivo ha poi definito Eva Henger una persona buona e leale e ha chiesto di poterla abbracciare. Ma l’attrice ungherese si è rifiutata, ribadendo: “Hai mentito, non ti posso abbracciare. Per rispetto di me stessa non posso fare questo”. Craig ha poi confidato di provare paura nei confronti di Franco: “Ho conosciuto Franco sull’Isola. Franco quando si arrabbia molto, perde il controllo”. Ma Terlizzi ha rassicurato l’ex naufrago dandogli un abbraccio. Basterà a chiudere per sempre la questione tra i due?

Domenica Live: Craig Warwick chiede scusa a Cecilia Capriotti

Nel corso dell’intervista a Domenica Live, Criag Warwick ha pure messo in chiaro il presunto flirt tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti. Quel “no comment” detto in diretta, durante le scorse puntate del programma di Barbara d’Urso, significava altro. “Il “no comment” era per dire, non mi interessa, non voglio entrare nella questione. Io ho parlato solo dell’amicizia che aveva Cecilia con Amaurys. Io ho detto che erano insieme come amici non come amanti”, ha puntualizzato Craig.