Amici, Biondo canta “imbrogliando”: il duro attacco di Heather Parisi

Heather Parisi contro Biondo ad Amici Serale: “Auto-tune is for pussies!”

Sul finale del terzo Serale di Amici 17 Heather Parisi chiede a Biondo se canta o no con l’auto-tune. L’auto-tune è una sorta di “aiutino” tecnico che riequilibra la voce quando l’intonazione non è perfetta. Biondo replica, sembra confermare i sospetti della giudice e la giurata sbotta così dicendo: “Auto-tune is for pussies!“. L’ex ballerina di “Fantastico” subito precisa che la frase non è sua e che ad usarla altre volte è già stata Christina Aguilera. Ma il prof. Rudy Zerbi non ci sta e in prima serata su Canale5 afferma: “Heather, detta da una donna questa è una grandissima stron*ata (…) Non è carino dirlo in diretta, non mi piace“. A questo punto, la Parisi va dritta per la sua strada e ancora una volta attacca Biondo. Questo il duro rimprovero che la “NemicAmatissima” della TV sferra contro il cantante della Squadra Bianca: “Ti rendi conto – dice – che sei in una gara di canto e stai imbrogliando? Stai ammettendo di non saper cantare, usando una macchinetta che ti rende intonato“.

Amici Serale, la frase detta da Heather Parisi a Biondo non piace a Zerbi: “Volgarità sconvolgente”

Dopo vari interventi, pro e contro Biondo, sull’ultima polemica nata ad Amici 2018 Serale interviene anche Simona Ventura. L’ex conduttrice de “L’Isola” difende così il concorrente attaccato da Heather Parisi (qui il suo presunto cachet): “Auto-tune, non auto-tune… – chiarisce “Super Simo” in puntata – (la canzone, ndr) è entrata nel cuore delle persone. La cantavano tutti“. Poco dopo, Ermal Meta chiarisce il significato della frase “Auto-tune is for Pussies” che, secondo il giurato, vuol dire: “…E’ per chi non ha gli attributi“. Rudy Zerbi, però, sottolinea nuovamente la sua disapprovazione per quanto detto in diretta tv: “Perché – domanda Zerbi – nel 2018 dobbiamo ancora parlare di chi ha gli attributi e chi non li ha? E’ una roba di una volgarità sconvolgente“.

Biondo si scusa con Heather Parisi ad Amici

Qualche istante dopo, in studio ad Amici Heather Parisi riapre anche la polemica con Biondo che riguarda i social. “In un video – afferma la ballerina della Commissione Esterna – mi hai chiamato Hater che vuol dire odiosa. Hai una responsabilità con tutti i ragazzini. Mia figlia è stata minacciata di essere picchiata a sangue dai tuo fan (…)“. Passano pochi attimi e prende la parola Maria De Filippi che difende il concorrente con queste parole: “Le minacce a tua figlia non le ha fatte Biondo, questo va detto“. La polemica si spegne, almeno per il momento, con Biondo che replica con queste parole (“Ti ho chiamato hater? Dopo che ho visto un video in cui tu mi insulti“) e le scuse da parte sua per i “modi” usati.