Amici 2018 Serale, eliminati in 4: fuori Valentina, Matteo, Zic e Luca

Amici 17: nel quinto Serale eliminati Valentina, Matteo, Zic e Luca

Amara sorpresa per i telespettatori di Amici 17. Sabato 5 maggio, nel corso del quinto Serale, sono stati eliminati quattro concorrenti: due cantanti e due ballerini. Si tratta di Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi (della Squadra Bianca) e di Matteo Cazzato e Zic (Lorenzo Ciolini, della Squadra Blu). All’eliminazione dei quattro, arrivata in maniera forse un po’ inaspettata per il pubblico, si è giunti grazie al giudizio dei professori della Commissione Interna dopo una primissima sfida tra le squadre.

Amici 2018 Serale: eliminati tutti i ballerini della Squadra Bianca

Con questi quattro nuovi eliminati, la Squadra Bianca di Amici 2018 Serale non ha più ballerini su cui contare. Gli ultimi due, Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi, lasciano il programma di Canale5 dopo le precedenti uscite di scena di Daniele Rommelli e Filippo Di Crosta. Nelle scorse due puntate dello show, infatti, non ci sono stati verdetti definitivi. Il programma ha successivamente annunciato una “doppia fase di eliminazione“, fase che in effetti c’è stata, anche se insieme ad un cambio di meccanismo.

Come cambia il meccanismo del Serale di Amici

Rispetto alle puntate precedenti, infatti, nel quinto appuntamento col Serale di Amici il meccanismo è un po’ cambiato. Sabato 5 maggio 2018 lo show di Canale5 non si è aperto con esibizioni corali ma con sfide dirette giudicate dal televoto (la prima sfida della serata è stata vinta dai Blu). Successivamente, i due più votati da casa (Einar e Matteo) sono stati sottoposti al giudizio della Commissione Esterna che ha mandato in seconda fase Ortiz. A questo punto, i professori hanno deciso uno per uno chi salvare e chi eliminare tra i concorrenti.