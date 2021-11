Zorzi: “Perché lascio Mediaset. Ex gieffini? Zero rapporti tranne che con 3”

L’influencer milanese racconta il suo percorso in TV, dalla vittoria del GF Vip ai no a Mediaset fino alla conduzione di “Drag Race Italia”

Tommaso Zorzi è una delle più fresche e brillanti personalità del mondo della televisione. Il 26enne sta costruendo passo dopo passo la sua carriera. Oggi “Tommy” è felicemente fidanzato e sta per iniziare una nuova avventura televisiva nel ruolo di conduttore. Ecco cosa ha rivelato ai microfoni del magazine “Chi” durante un’intervista sincera in cui ha ripercorso varie tappe della sua vita lavorativa togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe senza risparmiare politici ed ex gieffini.

Tommaso Zorzi: “Ho imparato a dire no”

Tommaso Zorzi è un volto noto ai telespettatori dal 2016, anno in cui è stato uno dei concorrenti del docu-reality di MTV “#Riccanza”. Dopo quest’esperienza ha avuto molte altre opportunità in TV tra cui la partecipazione al GF Vip 5, che ha vinto. Durante quest’avventura Zorzi è diventato davvero popolare. Da quel momento per il ragazzo si sono aperte molte porte: Mediaset gli ha offerto un programma on demand, una striscia quotidiana su Italia 1 e la presenza fissa al “Maurizio Costanzo Show”. Ma c’è dell’altro: l’azienda diretta da Pier Silvio Berlusconi, come ha rivelato lo stesso Tommaso a “Chi”, gli ha anche proposto di condurre un programma tutto suo in prima serata su Italia 1. Il 26enne, però, ha rinunciato:

“Alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto le palle e l’onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro. Un domani però mi piacerebbe tornare a “Colognoland” anche solo per la mensa… è pazzesca!”

L’ex gieffino ha detto di essersi sentito praticamente sopraffatto dalle tantissime opportunità che gli sono piovute addosso dopo la vittoria del GF Vip:

“Non sapevo più riconoscere il giorno dalla notte. Mi sentivo una rockstar del piccolo schermo.”

Zorzi, durante l’intervista, ha precisato che i suoi programmi non sono stati chiusi a causa di bassi ascolti come si vocifera, ma in seguito ad una sua decisione:

“Sono stato io a voler interrompere non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento. Ho dato adito ai miei detrattori di poter scrivere contro di me. Imparare a dire di no è qualcosa che non conoscevo. Difficile, ma necessario. Adesso mi godo – toccando ferro – i miei sì.”

In quanto all’esperienza nella Casa più spiata d’Italia Tommaso ha rivelato di non avere rapporti con i suoi ex coinquilini tranne che con tre di loro:

“Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!”

Zorzi ha anche commentato l’attuale edizione del GF Vip:

“I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Avrei voluto condividere con lui quest’esperienza.”

Zorzi e la conduzione di “Drag Race Italia”

L’influencer milanese, nonostante si trovi spesso in mezzo a bufere mediatiche, oggi sta vivendo un bel momento. Si dice innamoratissimo di Tommaso Stanzani, 19enne ballerino di Amici, con cui convive. Anche sul fronte lavorativo Zorzi dice di non potersi lamentare. A partire dal 19 novembre vestirà infatti i panni di giudice e conduttore della prima edizione italiana del programma americano “Drag Race” su Discovery+. La sua partecipazione al format, insieme alla sua presunta vicinanza a Giorgia Meloni, ha ricevuto alcune critiche da parte della comunità LGBTQ+. Nell’intervista il ragazzo ha voluto specificare di essere “in profondo disaccordo con la linea politica dell’onorevole Meloni, specialmente per quanto riguarda la lotta ai diritti e il Ddl Zan. E con Matteo Salvini…peggio me sento!”.