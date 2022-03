Zorzi e Oppini, infranto il gelo lungo mesi: retroscena e gesto di Francesco

Dopo mesi di gelo siderale, sembra che Francesco Oppini e Tommaso Zorzi abbiano ripreso a sentirsi. Al Grande Fratello Vip 5 il figlio di Alba Parietti e l’influencer avevano stretto un fortissimo legame di amicizia (Zorzi rivelò di essersi persino innamorato di Francesco). Dopo la conclusione del reality show di Canale Cinque, però, qualcosa è andato storto è ad un certo punto il rapporto è stato azzerato. I diretti interessati non hanno mai rivelato le cause che li hanno spinti ad allontanarsi. Da quel poco che è trapelato sembra che il primo ad aver mollato le redini dell’amicizia sia stato Tommaso. Come poc’anzi accennato, i motivi di tale scelta sono tutt’oggi ignoti. Ora, però, come testimoniato da un affettuoso gesto di Oppini, incomprensioni e frizioni pare che siano state archiviate.

Nelle scorse ore, il telecronista sportivo ha fatto campeggiare tra le sue Stories Instagram una fotografia risalente a un anno fa in cui lo si vede immortalato mentre abbraccia con tenerezza Zorzi. “Friendship”, l’hashtag con cui il figlio di Alba Parietti ha impreziosito lo scatto. Un gesto che spinge a credere che il rapporto tra i due ex gieffini vip non sia più “ghiacciato”. D’altra parte, in alcuni recenti interventi tv e sulla carta stampata, Tommaso aveva lasciato intendere di avere l’intenzione di riprendere il filo del discorso con Francesco, ammettendo tra l’altro che dialogo si era bruscamente interrotto e di non aver avuto nei mesi scorsi più alcun contatto con il telecronista.

Zorzi e quel legame da recuperare con Francesco Oppini

Lo scorso novembre, Zorzi, a colloquio con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo aveva dichiarato di conservare un bel ricordo dell’amicizia vissuta con Oppini, aggiungendo di non rinnegare nulla di quel legame. Dall’altra parte spiegava che i rapporti erano stati azzerati. “A oggi – dichiarò nel rotocalco di Canale Cinque – non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”.

Poche settimane dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, l’influencer lombardo espresse il medesimo concetto nel corso di una chiacchierata con la testata Il Fatto Quotidiano: “Con chi tra Francesco Oppini e Dayane Mello guarderei la prima puntata di Drag Race Italia? Oppini. Se siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve”.

Si arriva alle scorse ore, quando Francesco ha postato su Instagram il tenero scatto: il gelo, lungo mesi, si sta pian piano sciogliendo.