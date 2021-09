Zorzi e Lucarelli tuonano sulla Rai dopo il caso Fedez-Pio e Amedeo

Il gossip del giorno che ha catalizzato l’attenzione di molti utenti sui social è la querelle mediatica tra il duo comico Pio e Amedeo e Fedez. Veleni e attacchi social che hanno colpito nelle ultime ore anche la moglie del rapper, scesa in campo in difesa del marito.

Un botta e risposta che ha avuto inizio sul palco del Seat Music Awards nella serata di giovedì 9 settembre, dove i due foggiani hanno ironizzato sul cantante milanese e sul caso ‘censura’ che è scoppiato in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal Fedez in occasione del Concertone del Primo Maggio.

La replica del rapper non si è affatto fatta attendere, etichettando così il duo comico come tutt’altro che conformista. L’influencer cremonese da quasi 25 milioni di follower ha punzecchiato il due con dei commenti sui social. Cosa che ha alimentato ulteriori tensioni.

A dire la sua su questa querelle mediatica è stato nelle ultime ore anche Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha puntato il dito contro il duo comico. L’ex gieffino è tornato a fare le sue considerazioni graffianti, dicendo che “Dopo il premio a Pio e Amedeo per aver innovato il linguaggio televisivo, oggi la Rai m’incorona etero dell’anno“.

Tommy non è stato il solo che ha commentato le parole di Pio e Amedeo sul palco della kermesse musicale targata Rai e condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nelle ultime ore un tweet e fatto delle Instagram Stories al riguardo.

L’influencer, che è stata riconfermata come giurata a Ballando con le Stelle, ha aggiunto che per il duo comico per fare un po’ di rumore hanno attaccato Fedez tirando in ballo gli smaltini, una cosa abbastanza stupida e scontata. In aggiunta per Selvaggia la Rai avrebbe potuto premiare Landini per il linguaggio innovativo.

Anche in considerazione del fatto che il suo programma è andato in onda sul secondo canale della Tv di Stato. Su Twitter la giornalista ha commentato con: “Ho scritto di Pio e Amedeo che si credono politicamente scorretti, riuscendo ad essere solo volgarmente corretti“.

Chissà ora se Pio e Amedeo risponderanno a tono anche a questi commenti, oppure preferiranno incassare il colpo e trincerarsi in un religioso silenzio. Intanto la polemica ha infiammato i social.