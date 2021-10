Zoe Cristofoli e Theo Hernandez: “Lei è davvero incinta”, il gossip

By

Spunta fuori la notizia sulla presunta gravidanza dell’influencer, che sarebbe in dolce attesa insieme al calciatore del Milan

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez aspettano un figlio? Pare che l’influencer sia incinta, almeno secondo quanto le ultime voci di gossip. Già da giorni circolava la notizia, su cui però non c’è alcuna conferma ufficiale da parte della coppia. Oggi a dirsi certo della presunta gravidanza è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo attivissimo profilo Instagram parla “di certezza assoluta”. Oltre ciò, anticipa che a breve renderà noto anche il sesso del bambino che i due starebbero attendendo.

“Vi informo che Zoe è davvero incinta del calciatore del Milan”, così Rosica si dice certo della presunta gravidanza. Ovviamente, il calciatore di cui parla è Theo Hernandez. Il tutto è accompagnato da una foto che ritrae la coppia felice. Da qualche giorno si parlava del fatto che l’influencer potesse essere in dolce attesa. Ma mai nessuno finora si è detto certo della notizia. Ieri, Deianira Marzano ha proposto il gossip facendo notare dei particolari che non sono passati inosservati sui social.

Già dal suo 25esimo compleanno, avvenuto lo scorso 6 settembre, in tanti segnalano una pancetta sospetta. Oggi, sempre secondo l’influencer, sarebbe anche più evidente. Deianira ha ricevuto un’altra segnalazione, sempre riguardante la presunta gravidanza di Zoe. Su Instagram, un utente la informa che la 25enne sarebbe al quinto mese. Non solo, fornisce ulteriori dettagli al riguardo, di cui ovviamente – va precisato – non c’è alcuna certezza.

Chi segnala fa presente che la Cristofoli avrebbe scoperto la gravidanza questa estate e, per questo motivo, avrebbe deciso di tornare al fianco del calciatore francese, dopo la precedente rottura. Pare che lui l’avesse tradita e che oggi siano in attesa di una femminuccia. Fino a quando i due diretti interessati, Zoe e Theo, non confermeranno tali voci di gossip, non si può sapere con certezza se tutto ciò corrisponda alla realtà.

Lo scorso 6 settembre, la Cristofoli ha organizzato una grande festa per il suo compleanno, all’interno di una villa situata della periferia di Milano. Il suo compagno Theo non era presente al ricevimento, in quanto aveva risposto alla sua prima chiamata nella nazionale francese.

Si sono conosciuti più di un anno fa, attraverso degli amici in comune. Come accade in quasi tutte le relazioni, anche loro hanno vissuto alti e bassi. Qualche mese fa, la stessa Zoe confermava la rottura con il difensore rossonero.

Mentre da parte del calciatore non c’era stato alcun commento, l’influencer aveva parlato di un brutto periodo.