Zoe Cristofoli e Theo Hernandez di nuovo insieme: il gesto che conferma

A distanza di una settimana dall’annuncio, Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono tornati insieme. Nelle ultime ore i fan più attenti avevano notato che i due sono tornati a seguirsi anche su Instagram, dopo che avevano tolto reciprocamente il ‘segui’ sui rispettivi profili. Il calciatore del Milan e la sua fidanzata hanno fatto un passo indietro decidendo di riprovarci. Il ritorno di fiamma, dunque, è avvenuto come conferma la storia condivisa sui social. La giovane coppia, infatti, ha pubblicato una serie di Stories tra baci, abbracci e coccole. I due si guardano negli occhi e la modella appoggia la testa sulla spalla del suo amato, sorridendo. In sottofondo risuona un ritornello che lascia spazio a poche dubbi, “All I Need is your Love Tonight” che tradotto significa “Quello di cui ho bisogno è il tuo amore questa notte”.

La Cristofoli e Hernandez si sono conosciuti un anno fa circa grazie ad amici in comune. Dopo la fine della storia d’amore con il difensore rossonero, la modella non ha nascosto ai suoi follower di avere attraversato un brutto periodo. A rompere il silenzio era stata proprio lei, mentre da parte del calciatore nessun commento. Una relazione, la loro, che fin dal primo istante è sembrata seria con tanto di presentazione in famiglia, ma anche non poche interviste e una incursione a Cribs Italia, il programma in onda su MTV che porta lo spettatore direttamente nelle case dei personaggi noti.

Theo Hernandez: dal ritorno con Zoe Cristofoli alla scelta del Milan

Secondo indiscrezioni Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan. Il laterale francese è stato uno dei migliori dei rossoneri nella stagione calcistica appena conclusa, attirando gli occhi di tutti. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe andare al PSG vista l’offerta da 50 milioni di euro al club.

Offerta che sarebbe stata accettata dal Milan che si priverebbe di uno dei migliori calciatori che ha avuto fino ad ora. Si attendono ulteriori conferme riguardo al futuro del fidanzato di Zoe Cristofoli: rimarrà al Milan o volerà verso altri nidi?