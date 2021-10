Zoe Cristofoli archivia Corona e ricuce con Theo: gravidanza confermata

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez aspettano davvero un figlio? Pare proprio di sì. Il gossip è esploso qualche giorno fa, ma oggi è arrivata una conferma. Non la conferma, perché non è arrivata da parte dei diretti interessati, che continuano a fare i vaghi non commentando lo scoop sui social. Eppure chi è intorno a loro ha parlato, rivelando al settimanale Oggi che Zoe Cristofoli è davvero incinta. Insomma, l’influencer ha deciso di mettere su famiglia con il calciatore del Milan, nonostante alti e bassi, e soprattutto ha definitivamente dimenticato Fabrizio Corona.

Theo Hernandez diventerà presto papà e pare sia molto felice di questo lieto evento. Il calciatore, che si è negativizzato dal Covid dopo due settimane di isolamento, pare si stia preparando ad accogliere ben presto tra le braccia il figlioletto. Ovviamente per avere certezza di questo gossip è necessario attendere l’annuncio ufficiale della coppia. O almeno delle foto che mostrano il pancino di Zoe. Anche se Oggi sembra essere certo della notizia, rivelata in esclusiva.

Stando a voci che giungono da chi conosce la coppia, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sarebbero felici di diventare genitori. Lui ha da poco spento 24 candeline e in quella occasione l’influencer non ha mancato di fargli gli auguri in modo speciale, con una carrellata di foto insieme e parole d’amore su Instagram. Lo ha definito la sua spalla, il suo confidente e il suo tutto. Insomma, sembrano davvero molto innamorati, al punto da decidere di mettere su famiglia insieme.

Nonostante ci siano state nelle scorse settimane voci di crisi fra i due, la realtà è ben altra. Non solo la loro relazione procede a gonfie vele, ma sono anche in attesa di un bebè. Gli alti e i bassi nella loro relazione ci sono stati, ma pare sia tornato il sereno e si spera in modo definitivo, nel caso in cui ci fosse davvero un figlio in arrivo per Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Non resta che attendere conferma da parte dei diretti interessati, o qualche foto di Zoe incinta.