Ibrahimović a C’è posta per te per Francesco e Gianmarco: il regalo

C’è posta per te, Zlatan Ibrahimović ospite-regalo di una storia bellissima

Zlatan Ibrahimović è stato l’ospite-regalo di questa nuova puntata di C’è posta per te che ci ha raccontato la bellissima storia di Gianmarco e Francesco. “Lui vuole dire al fratello che è un eroe”, così Maria De Filippi ha introdotto il mittente della lettera, Gianmarco, che deve tutto a suo fratello maggiore: Gianmarco e Gianluca sono cresciuti senza madre, morta quando erano piccolissimo; in seguito hanno perso il papà e anche i nonni che li hanno accuditi quando rischiavano di trovarsi soli. Alla fine si son trovati a 15 e a 17 anni a dover vivere senza punti di riferimento, ed è stato proprio in quegli anni che Gianmarco ha maturato che Francesco fosse davvero un eroe per tutto quello che stava facendo per lui.

Ibrahimović emozionato per la storia di Gianmarco e Francesco: parole stupende dopo la lettera di Maria De Filippi

La storia ha commosso non solo il pubblico ma anche Ibrahimović che ha fatto un discorso bellissimo a Francesco: “Ti voglio dire – queste le sue parole – che sei una grande persona con un grande cuore. La storia che hai passato mi tocca tanto perché sono papà di due figli. Non è facile. Hai preso grandi responsabilità, non solo per te stesso ma anche per tuo fratello. Hai avuto un grande coraggio e hai una forza incredibile. Sei veramente un campione, sei un esempio di vita per tutti quanti. Una persona come te serve a tutti!”. Tanti i regali di Ibrahimović, tra cui un “orologio che mi porta fortuna e che mi piace tanto, così ti ricordi questo bel momento”.

C’è posta per te, il gran successo di Maria: share e ascolti strepitosi

C’è posta per te ci ha regalato una storia meravigliosa, senz’altro una delle più belle di tutta la trasmissione, ed è proprio la forza di questi racconti che ha permesso a Maria De Filippi di imporsi con un programma che quest’anno ha totalizzato dati spettacolari. Chapeau!