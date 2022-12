Antonio Zequila ne ha per tutti e ancora una volta lo ha dimostrato. L’ex gieffino è stato ospite di Turchese Baracchi nella trasmissione radiofonica Turchesando e ha parlato del matrimonio di Francesca Cipriani. C’era anche lui tra gli invitati, ha perso la cerimonia in chiesa per altri impegni ma era presente al ricevimento. Ha parlato di un bel matrimonio, fatto sì di lacrime e commozione ma anche di grandi sorrisi e grandi colori. Insomma, di un amore festeggiato come si deve e tanta felicità intorno agli sposi. Nonostante le assenze!

Non c’erano Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli, ma neanche Soleil Sorge. Zequila era seduto al tavolo con le sorelle Selassié, con Giucas Casella ma non amando stare seduto per tanto tempo ha girato parecchio tra gli invitati. Erano presenti anche Aldo Montano, Alex Belli e Delia Duran e tanti altri ex gieffini della passata edizione. Francesca insomma ha mantenuto fede alla sua promessa di invitare tutti alle sue nozze, dopo aver ricevuto la proposta proprio nella Casa del Grande Fratello Vip. C’era anche Raffaella Fico, alla quale Zequila ha assegnato il premio di “più bella della festa”, dopo la sposa s’intende.

A proposito dell’ex gieffina, i commenti sono andati oltre. Zequila ha parlato di una Raffaella Fico quasi nuda: “Era molto fi.a, era sola con un’amica. Con un vestito abbastanza diciamo soft, che lasciava intravedere quasi tutto”. Le speaker radiofoniche a questo punto hanno azzardato un “Nuda”, ma lui non ha usato lo stesso termine pur andandoci molto vicino: “Era molto svestita”. Guardando le foto sui social, però, Raffaella Fico non sembrava davvero così nuda. In effetti il vestito potrebbe aver messo in luce le forme in modo evidente, ma forse “nuda” è troppo. Di seguito una foto della Fico al ricevimento: a voi il giudizio.

Antonio Zequila contro Antonino Spinalbese: “Si ritroverà con la Panda”

Turchese ha parlato con il suo ospite anche dell’edizione in corso del GF Vip. Secondo Zequila non ci sarebbero top player in questo cast. Ha salvato solo Edoardo Tavassi, sebbene anche di lui alcune cose non lo convincano a pieno ma ne apprezza la simpatia. Gli piace anche Oriana Marzoli, secondo lui è la più bella del GF Vip 7. Ed è proprio per difendere lei che Zequila ha demolito Antonino Spinalbese:

“Antonino Spinalbese ha avuto un comportamento disdicevole. Quando stai con una donna, per un giorno, una notte, la devi rispettare. Le donne non si trattano così, diciamo la verità. Ha detto che non voleva il Porsche, ma la Ferrari. Secondo me voleva la Lamborghini ma solo per il nome non per altro. Ti faccio vedere che si ritroverà con la Panda. Non parlo per gelosia, non mi sembra un adone. Forse avrà doti nascoste. Non c’entra saper fare i capelli. Belen infatti è tornata con Stefano de Martino. L’usato sicuro va sempre bene, almeno vai sul sicuro”

Probabilmente queste parole di Zequila contro Spinalbese non arriveranno mai al diretto interessato. O almeno non durante le prime serate con Alfonso Signorini, visto che non c’è alcun legame tra i due e dunque difficilmente gli autori reputeranno necessario mettere al corrente Antonino.