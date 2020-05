Ultime dichiarazioni di Antonio Zequila su Sossio Aruta dopo il Grande Fratello Vip

Il gioco è finito…andate in pace. Sembra questo il motto di Antonio Zequila che nell’ultima intervista al settimanale Mio ha praticamente deposto l’ascia di guerra dopo l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dove è stato uno dei protagonisti più chiacchierati per via delle sue liti con gli altri concorrenti, in particolare con Sossio Aruta, Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto. Ma oggi il 56enne vuole andare avanti: non è più interessato a diatribe, critiche e ripicche. E ha addirittura definito “bravo ragazzo” l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, augurandogli il meglio per il suo matrimonio con Ursula Bennardo, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi.

Antonio Zequila guarda al futuro: basta liti e ripicche con gli ex coinquilini

“Il matrimonio di Sossio con Ursula? Gli auguro tanta felicità, è una brava persona ed è bello che vinca l’amore visto che hanno una bambina piccola”, ha dichiarato Zequila al settimanale Mio. “Tutto ciò che è successo nella Casa è dimenticato per me. Non mi importa di rispondere alle critiche. Tutte le dinamiche sono finite e le situazioni archiviate. Il mio motto è: non fare del passato un presente che non sarà più futuro“, ha aggiunto l’attore napoletano. Antonio ci ha poi tenuto a precisare che dopo il Grande Fratello Vip ha mantenuto un legame sono con le persone con cui si è trovato meglio nella Casa di Cinecittà, ovvero: Michele Cucuzza, che conosceva già prima dell’inizio del reality show, Licia Nunez, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Rita Rusic.

Zequila: “Sono io il vincitore morale del Grande Fratello Vip”

“Per me il GF è finito l’8 di aprile. Ho chiuso tutti i rapporti. I miei coinquilini sono persone che non conoscevo prima e che non conoscerò dopo”, ha ammesso Antonio Zequila, che si considera il vincitore morale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. “Credo di aver lasciato un’impronta”, ha assicurato.