Grande Fratello Vip: la sorella e la madre di Antonio Zequila a Domenica Live

Continua a tenere banco la presunta liaison tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Il primo ha parlato di un flirt risalente agli anni Novanta mentre la seconda ha smentito tutto, giurando addirittura sulla figlia Giselle. Domenica 8 marzo, durante la puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso ha avuto il piacere di intervistare la sorella e la madre dell’attore napoletano cercando di fare chiarezza sulla vicenda. La sorella di Antonio, la farmacista Dina, non ha potuto fare a meno di bacchettare il fratello per il modo in cui si è comportata con l’ex conduttrice Rai. “Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto. Antonio è sempre stato un gentiluomo ma in questo caso non lo è stato. Mi sono sentita ferita in quanto donna. Antonio ha sbagliato perché queste cose non si dicono”, ha dichiarato la sorella di Zequila.

La madre di Antonio Zequila torna a parlare di una presunta telefonata con Adriana prima del Grande Fratello Vip

A Domenica Live è poi intervenuta la madre di Antonio Zequila, che ha difeso a spada tratta il figlio. “Io non so cosa è successo tra mio figlio e Adriana ma ho sentito una chiamata in cui chi stava dall’altro capo del telefono diceva: “Antonio non mi nominare”, ha spifferato la signora Carmela. “Quando è entrato al Grande Fratello ha detto ‘Non voglio parlare di nessuno, perché hanno figli e mariti e non voglio parlare di questa cosa’. Poi, però, avrà detto qualcosa ad Andrea Denver ed è uscita fuori questa cosa. Lui non è un bugiardo, gli ho insegnato dei valori, gli ho insegnato a dire sempre la verità”, ha aggiunto la mamma di Antonio, che aveva già detto la sua sulla questione in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. L’argomento verrà riaperto nella prossima puntata del Grande Fratello Vip o Alfonso Signorini archivierà per sempre il caso? Intanto non sono tardate ad arrivare le parole di Roberto Parli, il marito della Volpe…

Cosa ha detto il marito di Adriana Volpe sul presunto flirt con Antonio Zequila

“Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla”, ha assicurato il marito di Adriana Volpe.