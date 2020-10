Zequila e la Contessa De Blanck, volano i “vaffa” al Gf Vip: il confronto

Antonio Zequila ha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare una sua vecchia fiamma, a suo dire. Durante la puntata abbiamo scoperto che si tratterebbe della Contessa De Blanck! Signorini ha invitato Patrizia a posizionarsi davanti al vetro oscurato per vedere la sagoma di una delle sue vecchie fiamme. Lei non lo ha riconosciuto lì per lì, così il conduttore ha invitato Zequila a parlare, ma ha camuffato un po’ la voce. La Contessa gli ha chiesto di fare una giravolta per avere più indizi, poi di sua sponte Zequila ha iniziato a cantare una canzone che forse avrebbe dovuto rievocare dei ricordi in Patrizia. Lei non riusciva a capire chi fosse, poi appena lo ha visto ha subito chiarito che loro non hanno mai avuto una love story ma sono solo amici. Zequila era invece di opinione opposta, ha detto che forse la Contessa ha dei vuoti di memoria.

Gf Vip, l’incontro tra Zequila e la Contessa è esilarante: “Quando esco ti prendo a calci in c..o!”

Tornando indietro nel passato, l’ex concorrente ha raccontato: “Noi abbiamo fatto un film e quando ripassavamo le battute al chiaro di luna mi sa che ti sei dimenticata i massaggi che ti facevo io. Il nostro idillio tu lo hai dimenticato e sono molto dispiaciuto”. Ovviamente la reazione della Contessa è stata esattamente quella che il pubblico si aspettava. Ovvero questa: “Antonio non mi fare girare le pa..e che io non sono rincogl..ita. Poi quando esco ti prendo a calci in c..o. Se avessi avuto una love story con te lo avrei detto, sei un bell’uomo. Perché negarlo?”. Zequila ha pure detto che Patrizia gli aveva promesso di diventare il conte De Blanck, invece adesso lo sta promettendo ad altri nella Casa. Per gioco, s’intende. Signorini è intervenuto per fare domande alla Contessa, ma lei è stata chiarissima: “Se fosse successo io lo direi, perché non c’è niente da vergognarsi. Uno più uno meno, è chiaro?”.

Zequila e la Contessa De Blanck sono stati insieme? Il confronto al Gf Vip

Antonio non è sceso nei dettagli, anche perché insomma pare chiaro che non sia successo niente tra loro. La Contessa ha chiosato così: “Senti Antonio vaff…lo!”. E su queste parole, il vetro è tornato di nuovo bianco e Zequila è sparito nella stanza. Patrizia è così tornata dagli altri concorrenti, tra cui c’erano Tommaso e Pierpaolo che si sono divertiti moltissimo. La Contessa ha poi chiesto ad Alfonso di mandarle almeno dei suoi ex amanti veri, non fasulli! Il conduttore ha replicato dicendo che sono tutti defunti e che non potrebbe quindi faglieli incontrare. A sorpresa, però, Signorini ha tirato fuori un ortopedico su cui la Contessa non ha battuto ciglio! Sarà lui uno degli amanti più recenti della De Blanck, e soprattutto ancora in vita? Arriverà nelle prossime puntate?