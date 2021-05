Zenga e Rosalinda: la piccante confessione. Walter? L’incontro con l’attrice

Intervista di coppia per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, vero nome dell’attrice Adua Del Vesco. A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip la coppia è più unita e affiatata che mai. I due stanno testando una convivenza a metà – un po’ nell’appartamento milanese di Rosalinda, un po’ nella casa di Zenga – e sono più che mai innamorati. A Il Punto Z di Tommaso Zorzi Zenga e Rosalinda non hanno avuto paura a rispondere anche alle domande più spinose, quelle inerenti la loro sfera più intima.

Il figlio di Walter Zenga e l’attrice siciliana hanno confidato che il primo vero bacio è arrivato dopo l’eliminazione di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. Dopo la semifinale del reality show i due si sono rivisti in albergo e la passione li ha travolti. La posizione preferita a letto? La coppia ne ha due. “Io adagiato su di lei prona”, ha confidato Zorzi. “Io su di lui, un po’ da cowgirl”, ha invece ammesso Rosalinda.

Domande scomode a parte Zenga e Rosalinda hanno instaurato un ottimo rapporto con le rispettive famiglie. Nello specifico la Cannavò ha subito legato con la nuova suocera, l’ex presentatrice televisiva Roberta Termali:

“Mi piace tantissimo, ha avuto un approccio da amica, mi sono trovata subito con lei”

Rosalinda Cannavò ha conosciuto anche Walter Zenga, ex portiere oggi allenatore nonché papà di Andrea? Non ancora: i due si sono visti solo tramite una videochiamata. L’Uomo Ragno vive infatti a Dubai con la terza moglie Raluca Rebedea e i figli più piccoli Samira Valentina e Walter Junior.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, però, Walter Zenga ha deciso di riallacciare i rapporti con i figli Andrea e Nicolò, con i quali ci sono state diverse incomprensioni nel corso del tempo.

A Il Punto Z di Tommaso Zorzi Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno inoltre ribadito che non hanno alcuna intenzione di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. Del resto Zenga è già stato protagonista della versione Vip, in coppia con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra.

In futuro a Rosalinda Cannavò non dispiacerebbe naufragare all‘Isola dei Famosi, un programma che segue in televisione con molto interesse.