Parata di star alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In laguna, oltre ai volti noti della settima arte, stanno sbarcando anche le celebrità della tv e del web. Cosa c’entrano con i film? Ormai la domanda è divenuta stucchevole visto che circola da anni. Per chi non lo avesse ancora capito, gli influencer accedono al red carpet e agli eventi collaterali della kermesse in qualità di testimonial dei brand che rappresentano. Ciò detto, nelle scorse ore, hanno sfilato Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, amata coppia sbocciata a Uomini e Donne. Naturalmente entrambi hanno provveduto a raccontare la propria esperienza in terra veneziana sui rispettivi profili social. Per loro una pioggia di complimenti, anche se l’ex tronista è pure stato raggiunto da una serie di commenti al vetriolo per la capigliatura sfoggiata.

Zelleta ha indossato un elegante smoking scuro, classico. A colpire la pettinatura a “leccata di mucca”, con tanto di pioggia di gel. Una scelta che ha innescato una cascata di ironie sui social. Eccone alcuni a caldo: “Mizzica, leccato da na mucca?”, “Che capelli di m.”, “I capelli di Andrea anche no”, “Ma che capelli hai?”. “Ma quei capelli? Chi è stato il genio che ti ha ridotto così?”, “Parrucchiere licenziato e da radiare dall’albo”, “Coglio conoscere il parrucchiere di lui”, etc. etc. Insomma, la capigliatura di Andrea non è stato il pezzo forte della sfilata.

Tutti d’accordo invece sulla raffinatezza di Natalia, che si è presentata sul tappeto rosso con un abito lungo con ampio spacco e una larga scollatura sulla schiena. La giovane ha optato per una tinta chiara, color rosa pallido, impreziosita con dei fiori scuri e dei brillantini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)



Rocio Munoz Moralez madrina al Festival di Venezia, non tutti sono d’accordo

Nelle scorse ore è divampata una polemica anche sulla madrina del Festival, Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova. Motivo? Non tutti pensano che l’attrice iberica abbia un curriculum adeguato per ricoprire tale ruolo. Una tra le voci più critiche è stata quella del giornalista Pier Paolo Mocci, il quale ha sostenuto che ci sarebbero interpreti con maggiore talento e con più bravura rispetto a Rocio per fare la madrina. La Morales ha preferito non replicare.