Zelig torna in tv, ci sarà anche Checco Zalone? La decisione del comico

Tutto pronto per il ritorno in tv di Zelig, uno dei programmi comici più amati. La nuova edizione – guidata ancora una volta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada – ripartirà il prossimo giovedì 18 novembre su Canale 5. Al Teatro Arcimboldi torneranno tanti comici che hanno segnato la storia del format: da Teo Teocoli a Teresa Mannino, da Anna Maria Barbera a Giovanni Vernia.

E Checco Zalone? L’attore e regista, re al botteghino italiano, ha mosso i primi passi proprio sul palco di Zelig. A quanto pare però ha deciso di non tornare nella nuova edizione. Come fa sapere Dagospia l’artista pugliese – vero nome Luca Medici – ha declinato l’invito. Il motivo? Al momento è ignoto. Il comico è reduce dal trionfo ai David di Donatello, dove ha vinto come miglior canzone originale, battendo la super favorita Laura Pausini.

Il ritorno di Zelig in tv

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada di nuovo insieme sul palco a presentare cinquanta pezzi divisi nelle varie serate, tra 25 comici storici – che hanno segnato la storia di Zelig – e 25 nuove leve. I due attori hanno già condotto insieme la trasmissione, dal 2004 al 2010. Bisio è presente fin dalla prima edizione del format, che ha lasciato il segno a Mediaset.

Ale e Franz, Teresa Mannino, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Teo Teocoli, Annamaria Barbera, Giuseppe Giacobazzi, Raul Cremona e Mago Forest sono solo alcuni dei nomi già noti che torneranno a Zelig per la nuova edizione.

Tra le giovani leve: Ippolita Baldini, Max Angioni, Vincenzo Albano, Luca Cupani, Vincenzo Comunale, Corinna Grandi, I senso D’oppio. Top secret sui vari sketch comici anche se gli autori e i conduttori hanno già assicurato che le risate non mancheranno così come le riflessioni sul periodo storico che stiamo vivendo.

Gli autori Gino e Michele hanno ammesso che mai come oggi – dopo l’arrivo della pandemia da Coronavirus – c’è bisogno di divertimento e spensieratezza. Un compito in cui crede molto Mediaset, che ha fatto di tutto per riproporre Zelig in televisione a distanza di tempo dall’ultima edizione.