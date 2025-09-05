Zazzaroni, rivelazione inattesa su Barbara d’Urso e verità sui rapporti con Lucarelli

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Si comincerà sabato 27 settembre. Nessun cambio in giuria, tutti confermati, compreso Ivan Zazzaroni che ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog, commentando diversi aspetti del talent show e facendo anche delle rivelazioni inaspettate sul cast. Particolarmente interessante quella su Barbara d’Urso. Il giornalista sportivo ha lasciato intendere chiaramente che, a suo avviso, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha grandi chance di ottenere un posto in Rai dopo l’avvenuta nel programma di Milly Carlucci.

Ivan Zazzaroni su Barbara d’Urso, la rivelazione sul futuro in Rai

Zazzaroni, parlando del cast, ha sottolineato che quest’anno tutti i concorrenti scelti sono vip affermati e che non c’è alcun semisconosciuto. Naturalmente tutti gli occhi saranno puntati su Barbara d’Urso, star tra le star. “C’è Barbara d’Urso – ha spiegato il giurato -, che ha sempre ballato. La mia compagna – vicedirettore di Mediaset – la conosce molto bene e ogni tanto vedevamo questi video nel backstage di lei che ballava la salsa. È molto appassionata ed è allo stesso tempo un personaggio televisivo molto forte”.

Il giornalista sportivo ha rimarcato di essere perfettamente al corrente che la conduttrice campana ha una “luce particolare” per via della sua carriera e della sua popolarità. Dall’altro lato, ha assicurato che “sarà il programma a influenzare lei, perché Ballando con le Stelle è superiore a tutti i concorrenti. Non c’è un personaggio che diventa più forte di Ballando: Barbara non ha bisogno di essere lanciata, ma penso che ora che ha messo un piede in Rai, difficilmente ne uscirà”.

Molto curiosa l’ultima sottolineatura: di fatto Zazzaroni ha avallato ciò che molti sussurrano da tempo, vale a dire che d’Urso potrebbe essere stata convinta a dire di sì a Milly Carlucci dopo che avrebbe ricevuto garanzie da parte dei dirigenti di Viale Mazzini circa un eventuale impiego nella tv di Stato una volta terminata la sua esperienza a Ballando.

Selvaggia Lucarelli? “Quando è arrivata ho fatto un passo indietro a Ballando con le Stelle”

Spazio poi all’evoluzione del suo personaggio a Ballando con le Stelle. Zazzaroni ha ricordato che i primi anni aveva un atteggiamento più provocatorio. Poi ha cambiato rotta. Motivo? Perché è stata arruolata Selvaggia Lucarelli che “dà invece una provocazione più forte e decisa”. “Ho fatto un passo indietro. Ci ho guadagnato, perché per tutti sono ora la persona seria e che dà giudizi più equilibrati. In passato avevo l’immagine del cattivo e dell’antipatico, mentre adesso sono il “padre saggio“, ha aggiunto il giornalista che ha anche rivelato di avere un bel rapporto con la scrittrice, così come con il resto della giuria.

Zazzaroni ha raccontato che gli altri giurati li vede il sabato, un paio di ore prima della diretta, intorno alle 19 del sabato. Con loro c’è un rapido confronto che è di solito pieno di risate e poi si comincia. Un aneddoto particolare? “In passato c’è forse stato qualche momento di tensione tra Carolyn e Selvaggia, ma è stato poi tutto superato”.

Il caso Mariotto e il ruolo di Milly Carlucci

Lo scorso anno Guillermo Mariotto, in una puntata, ha lasciato lo studio senza dire nulla a nessuno. Si è poi giustificato dicendo di avere avuto un’emergenza professionale. Il caso fu molto discusso. A un certo punto parve che la Rai volesse far fuori dallo show lo stilista. Anche Milly Carlucci sottolineò l’errore commesso da Mariotto, ma fece di tutto affinché non fosse cacciato. Alla fine l’ha avuta vinta lei.

Cosa pensa Zazzaroni dell’intera vicenda e del comportamento avuto dal collega? “Lui è una figura importantissima del programma. Credo che il pubblico abbia capito che Mariotto ha un suo modo di fare televisione; ogni tanto sbarella ma fa parte di lui. Se lo facessimo noi, probabilmente ci ricovererebbero. In realtà lui è questo. Io faccio la parte più moderata, Fabio l’uomo di spettacolo, Carolyn è il giudice tecnico di ballo, Selvaggia mette un po’ di “pepe” e Mariotto è la scheggia impazzita. È difficile che uno di noi vada sopra l’altro, anche perché siamo tutti con un carattere abbastanza forte e deciso”.