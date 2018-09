Zayn Malik e una donna italiana: il gossip che farà male a Gigi Hadid

Zayn Malik, scandalo: parla una donna italiana

Arriva direttamente dal Sun e dal Daily Mail la notizia che vede Zayn Malik al centro di uno scandalo. La bomba lanciata sull’ex One Direction afferma “Zayn Malik a letto con una massaggiatrice italiana di 41 anni, poco dopo la rottura con Gigi Hadid“. Si chiama Enrica, ha 41 anni che da 5 vive negli Stati Uniti. In passato, invece, ha fatto la ballerina di burlesque. La donna ha dichiarato di essere stata presso l’abitazione newyorkese del famoso cantante, con il quale pare abbia avuto dei rapporti. Furbamente, per evitare che qualcuno non credesse alle sue dichiarazioni, la donna si è scattata anche un selfie presso l’abitazione del compagno di Gigi Hadid. “Zayn era molto stanco ed era in camera da letto a dormire. L’ho riconosciuto subito perché è così famoso. Diciamo che è stato piuttosto surreale. La sua casa è molto moderna”, rivela Enrica.

Zayn Malik, Enrica Petrongari rivela: “Dopo del tempo mi sono accorta che mi stava solo usando”

“I suoi tatuaggi sono molto sensuali. Sono rimasta scioccata dal fatto che fosse interessato a me. Ci siamo scambiati i numeri e lui mi ha mandato messaggi espliciti“, dice la donna. Si è sentita lusingata, Enrica, quasi scioccata che Zayn Malik potesse essersi invaghito di lei. Ma dopo qualche giorno, sostiene di essersi accorta che il cantante inglese non avesse buone intenzioni, ma che la stesse solo usando. I dettagli riportati e la foto scattata nell’appartamento sembrano non lasciare alcun dubbio, ma intanto l’ex membro della band inglese non ha riportato alcuna dichiarazione. Almeno per il momento!

Zayn Malik e Gigi Hadid: il ritorno di fiamma reso ufficiale su Instagram

Da quel bacio fotografato per le vie di New York, non erano più pervenute notizie sulla love story tra il cantante e la top model. Tutto cambia nel mese di giugno. In un’Instagram story, infatti, si vede Gigi fissare la fotocamera, mentre Zayn le dà un bacio sulla guancia. Il volto del cantante è nascosto, ma il tatuaggio sulla spalla e il capello biondo platino confermano sia lui. Pare proprio che le due giovani celebrità abbiano deciso di riprovarci! Intanto, per il momento, ancora tutto tace sullo scandalo che ha coinvolto il cantante. Cosa risponderà in merito? E come reagirà la sua fidanzata?