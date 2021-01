Zaniolo, sua madre a gamba tesa su Madalina Ghenea: “Giù le mani”

Continua a tenere banco il triangolo Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta e Madalina Ghenea. Negli ultimi giorni è successo un po’ di tutto. Prima il calciatore è uscito allo scoperto con la modella rumena, poi si è saputo che la sua ex fidanzata è incinta di lui. Infine il colpo di scena: la Ghenea che afferma di non stare con l’atleta giallorosso e che con il medesimo c’è solo una bella amicizia. Non sono mancate però parole al miele (“Bravo ragazzo”). In mezzo a tutto questo can can la zia di Sara che ha dichiarato che la nipote non è la prima volta che rimane in dolce attesa (durante la prima, di comune accordo con Nicolò, decise di interrompere la gravidanza). Non solo: ha anche detto che la famiglia del calciatore non avrebbe riservato delle attenzioni proprio da principessa, per usare un eufemismo, alla Scapperrotta.

Ad aggiungere una nuova puntata alla vicenda è ora il magazine Oggi, con un articolo a firma Alberto Dandolo, lo stesso giornalista che per primo ha dato conto del fatto che l’ex di Zaniolo fosse incinta. La penna del magazine scrive che è entrato in contatto con la madre di Nicolò, la quale avrebbe confermato la sua assoluta contrarietà verso il flirt intrattenuto dall’atleta con la Ghenea, che ha 11 anni in più di lui. “Vorrei dire a Madalina di tenere giù le mani da mio figlio!”, avrebbe chiosato la signora Zaniolo sull’argomento.

Zaniolo: dalla Roma sarebbe trapelata una certa irritazione per il caso che ha visto protagoniste Madalina e l’ex fidanzata del calciatore

Sempre il settimanale offre un altro retroscena sulla giovane stella giallorossa. Vale a dire che per la vicenda extra- calcio, la società della Roma sarebbe non poco irritata con il suo tesserato. “Sara e Nicolò si erano già lasciati in passato (pare ci fosse di mezzo un’altra donna) e dopo quella sbandata la Roma aveva “convinto” il campioncino a fare sul serio”, si legge sul magazine. E come era intervenuta all’epoca la Roma? Pare che avrebbe fatto di tutto perché il suo gioiello intraprendesse una convivenza con l’allora compagna Sara. Convivenza che si è poi svolta nel quartiere del Torrino, in una casa presa in affitto da Francesco Totti.

“Accanto a loro, la società aveva messo un angelo custode, un factotum (secondo malelingue giallorosse, un vero e proprio sorvegliante), Antonio Esposito”, conclude la rivista. Resta da capire una cosa: ma Zaniolo e Madalina, al momento, stanno assieme oppure no?