Zac Efron torna single, dopo l’anello è finita con Vanessa: il gossip

Zac Efron è di nuovo single! La sua love story con Vanessa Valladeres è finita. La relazione è durata più di dieci mesi e, a quanto pare, non c’è stato per loro il lieto fine sperato. A dare la notizia è Daily Telegraph in queste ultime ore. Secondo quanto si legge, l’ex interprete di Troy Bolton in High School Musical ha deciso di mettere fine alla sua relazione dopo la vacanza d’amore di qualche settimana fa. Zac Efron ha incontrato per la prima volta Vanessa nel locale General Store & Café di Byron Bay, dove quest’ultima faceva la cameriera. Un incontro casuale, che sarebbe avvenuto la scorsa estate e che ha dato inizio a una storia d’amore.

Pare, però, che l’attore 33enne non esca più con la modella australiana. La coppia si sarebbe separata, ma non sono ancora stati rivelati i motivi della rottura. In questi ultimi, Zac Efron e Vanessa erano apparsi inseparabili. Sono spesso stati avvistati insieme, anche mentre l’attore era impegnato nei suoi progetti di lavoro. L’ultima volta sono stati beccati insieme all’inizio del mese di aprile, quando si sono recati alle Blue Montains per vivere una nuova avventura. Mentre il gossip sulla rottura è ormai al centro delle ultime notizie, da parte dei due diretti interessati non è arriva né una conferma né una smentita.

La relazione sembrava davvero proseguire a gonfie vele. Verso la fine dell’anno 2020, si vociferava che Zac e Vanessa vivessero insieme. Non solo, la coppia ha vissuto molti momenti speciali, tra viaggi romantici e una vacanza sugli scii in Australia. Inoltre, i gossip vedevano addirittura l’attore pronto a convolare a nozze con la modella! Infatti, pare abbia regalato un anello di fidanzamento a Vanessa Valladares. La modella avrebbe ricevuto questo regalo durante una sorpresa inaspettata e incredibilmente romantica, hanno aggiunto i tabloid. Pertanto, la notizia sulla rottura arriva come un fulmine a ciel sereno!

The Mirror è riuscito, intanto, a contattare un rappresentate di Zac Efron per avere qualche notizia certa al riguardo. Pare che nessuno dei due abbia voglia di dire molto sulla rottura.