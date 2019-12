Zac Efron a un passo dalla morte: brutta infezione per l’attore

Cosa è successo a Zac Efron? Attore in ospedale, come sta ora

Zac Efron, che tutte le ragazzine ricordano in High School Musical negli anni 2000, è fin di vita. Impegnato nelle riprese del reality Killing Zac Efron che lo vede come protagonista, ha riportato un incidente quasi mortale. Nel corso del reality,ambientato in Papua Nuova Guinea, Efron doveva dimostrare di sapersela cavare in un luogo sperduto per circa un mese. Ma qualcosa è andato storto. Zac Efron ha infatti contratto una forma di tifo che ha reso necessario il suo ricovero immediato, in condizioni disperate, all’ospedale di Brisbane, in Australia. DSuccessivamente è stato ricoverato presso l’ospedale di guerra di St. Andrews a Spring Hill, in condizioni relativamente stazionarie. Dopo diversi giorni, Zac Efron è stato quindi trasportato negli Stati Uniti per continuare le cure.

Zac Efron, migliorano le sue condizioni: il cantante si trova in America adesso

Dopo aver contratto questa violenta infezione, Zac Efron è stato tra la vita e la morte, assistito dai medici degli ospedali di Brisbane e Spring Hill che l’hanno accompagnato anche nei vari trasporti in aereo. Adesso il popolare cantante è negli Stati Uniti dove cercherà di riprendersi dalla brutta infezione che lo ha colpito. Grande paura per tutti i suoi fan mentre Efron lottava tra la vita e la morte. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e potrà passare la convalescenza a casa, sperando di tornare più forte di prima.

Killing Zac Efron, il reality di sopravvivenza

Killing Zac Efron, il reality in cui Efron è chiamato alla sfida con la sopravvivenza, è previsto per giugno 2020. Il cantante aveva rilasciato dichiarazioni piene di entusiasmo nei confronti di questo progetto: “Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate”. Ed è stato di parola: l’avventura che ha vissuto è stata proprio inaspettata e l’ha portato a un passo dalla morte. Sicuramente gli sarà di lezione.