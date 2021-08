Youtubo Anche Io è morto: il ricovero in clinica e la causa del decesso

Nella giornata di mercoledì 18 agosto 2021 è morto Omar Palermo conosciuto come Youtubo Anche Io. L’uomo si è spento presso la Casa di cura Tirrenia Hospital ex Tricarico in Belvedere Marittimo all’improvviso. A darne il triste annuncio sono stati il padre Antonio, il nonno Ferdinando Cosentino, gli zii, i cugini e i parenti tutti. Dopo ore di incertezza sulla sua sorte seguite a loro volta da quasi due anni di inattività su Youtube, è arrivata questa terribile notizia che si sta diffondendo a macchia d’olio su tutti i social. Quella che inizialmente era soltanto una indiscrezione, è stata pubblicata e confermata da un parente di Omar Palermo su Facebook.

L’uomo era ricoverato da diverso tempo in una clinica cosentina e si stava sottoponendo a una riabilitazione in seguito a una caduta che gli aveva fratturato un femore. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, era riuscito a perdere anche 55 kg, ma improvvisamente un infarto l’ha portato via. Youtubo Anche io è morto a soli 42 anni. Omar Palermo era originario di Rossano, in provincia di Cosenza, ed era diventato una vera e propria celebrità sul web grazie ai video in cui si mostrava in abbuffate improbabili.

La sua attività gli è valsa l’affetto e l’interesse di migliaia di sostenitori. I suoi video hanno raccolto picchi di oltre 4 milioni di visualizzazioni e un canale su Youtube seguito da più di mezzo milione di follower. I funerali di Omar Palermo Youtubo Anche Io saranno celebrati venerdì 20 agosto alle ore 11 a Rossano nella Chiesa di San Bartolomeo.

Omar Palermo Youtubo Anche Io è morto: l’ultimo video nel 2019 prima del ricovero in clinica

L’ultimo video caricato da Omar Palermo sul canale Youtubo Anche Io risale all’8 giugno 2019. In seguito alla sparizione improvvisa dal web e dai social, l’uomo era ritornato qualche mese dopo per rassicurare tutti sul suo stato di salute. In quell’occasione aveva dichiarato di non voler più condividere nuovi video per una scelta spontanea senza nessun tipo di problema che riguardava la sua persona.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei fan su tutti i social che gli stanno augurando un sereno riposo a pochi minuti dalla notizia della morte di Youtubo Anche Io.