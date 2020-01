You 3 su Netflix, rinnovo confermato? Ultime news e anticipazioni

Netflix: You 3 confermata? Cosa sappiamo a pochi giorni dall’uscita della seconda stagione

Gli appassionati di serie tv attendevano il Natale 2019 soprattutto per l’uscita della seconda stagione di You. La serie, approdata su Netflix il 26 dicembre, sembra non aver messo la parola fine alla storia di Joe Goldberg e delle sue stranezze. La seconda stagione riparte da una nuova città, Joe lascia New York per approdare a Los Angeles dove incontra Love Quinn, una dolce e ricca ragazza che cela incredibili segreti. Una relazione tossica quella che lega indissolubilmente Joe (Will) e Love, ma nulla a che fare con la fine di Beck. Love, infatti, accompagnerà Joe per il resto della sua vita (o almeno questo potrebbe sembrare) regalando un colpo di scena finale al pubblico: Joe diventerà padre e per lui le cose potrebbero cambiare. Tenta di rigare dritto, mettendo da parte la sua psicopatia, che nonostante tutto, viene sempre a galla. Ma l’ultimissima scena di You 2 sembrerebbe aprire uno spiraglio per il rinnovo della terza stagione.

You: la serie continua con la terza stagione? Gli spunti per la trama e le ultime news

Chi ha visto You 2 potrebbe dire che la trama è carente rispetto alla prima stagione, Joe tiene a bada i suoi istinti e il telespettatore stenta a riconoscerlo. La scena finale della seconda stagione, però, potrebbe suggerire che la serie con Penn Badgley (conosciuto ai più per il ruolo di Dan in Gossip Girl) non è finita. In effetti, le ultime news che ci arrivano direttamente dalla casa di produzione ci dicono che la showrunner della serie sta già lavorando ai nuovi episodi, alzando l’asticella della curiosità del pubblico. Anzi si parla addirittura di un’eventuale data di uscita: fine 2020. Ovviamente non si tratta di notizie certe ma le possibilità di vedere il continuo della relazione tra Joe e Love (presto genitori) sono sempre più elevate.

You 3: Penn Badgley spoilera il rinnovo della serie

Non solo le intenzioni della showrunner animeranno le speranze dei fan della serie, ma anche le ultime dichiarazioni di Penn Badgley sembrano spoilerare l’imminente notizia del suo rinnovo. Ospite a Entertainment Tonight, l’attore ha detto, riferendosi a Love: “Lei non sembra il tipo che, sapete, posso dire che nella terza stagione…oh mio Dio!“. Accortosi di quello che aveva appena detto, Badgley ha aggiustato il tiro spiegando che nulla è ancora ufficiale. E mentre attendiamo l’uscita della notizia, ricordiamo che la seconda stagione è finita con la morte di Delilah. E la nuova vita di Joe e Love in una splendida casa, ma le ossessioni di Joe non sono finite. La vicina di casa stuzzica e non poco la sua curiosità. Chissà come andrà a finire con l’altrettanto problematica Love?!