You su Netflix: data inizio e anticipazioni seconda stagione

Quando esce you 2 su Netflix

Dopo il successo riscosso con la prima stagione di You, Netflix ha deciso di mandare in produzione anche la seconda stagione della serie TV, un thriller psicologico il cui tema principale è lo stalking. L’ultimo episodio si era concluso con il ritrovamento del corpo della povera Beck, uccisa brutalmente dal suo stalker Joe, interpretato da Penn Badgley che tutti conoscono principalmente per il ruolo di Dan Humphrey in Gossip Girl. Joseph è riuscito a fuggire da New York e tutto lascia intendere che le sue manie verso le giovani ragazze non siano sparite, anche dopo quello che ha fatto passaere a Beck. Oggi Netflix ha annunciato la data ufficiale dell’uscita dei prossimi episodi, online dal 26 dicembre 2019 sulla piattaforma streaming.

Netflix annuncia la data in cui usciranno i nuovi episodi del thriller You con Penn Badgley

Chi di voi ha seguito con l’ansia alle stelle la serie TV You, a breve tornerà a vivere le nuove avventure del personaggio più criptico che esista. Netflix ha annunciato che i nuovi episodi della seconda stagione di You usciranno sulla piattaforma streaming il 26 dicembre 2019. Per rimanere in linea con quanto fatto nella prima stagione, anche gli episodi della seconda, tratti dal best seller Hidden Bodies di Caroline Kepnes, saranno 10 in totale della durata di circa un’ora ciascuno.

Anticipazioni nuovi episodi You: la trama della seconda stagione

Oltre a confermare la data ufficiale di uscita, Netflix ha diffuso anche la trama della seconda stagione. Joe Goldberg è il sospettato numero uno per la morte di Beck e quindi è costretto a fuggire da New York. La sua nuova meta sarà Los Angeles. Per lui questa città rappresenta un vero e proprio inferno pieno di ricordi. Nonostante i tormenti del passato, Joe incontrerà e si innamorerà di una nuova ragazza di nome Love, interpretata da Victoria Pedretti, con cui inizierà un nuovo rapporto morboso. Come finirà questa volta?