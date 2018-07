Ylenia Carrisi è ancora viva? I sospetti

Da anni si parla della scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Un dolore grande per la coppia, forse il più grande della loro vita. Da qualche settimana sui media italiani ed anche quelli internazionali si è riaperto il caso sulla ragazza di cui non si hanno notizie ormai da diversi anni. C’è chi sostiene sia morta, chi invece sia ancora viva. “Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna, ma i dettagli dell’investigazione non sarebbero stati diffusi perché le indagini sono ancora in corso. In passato erano già trapelate notizie simili, come quando furono diffusi dei rumors sulla presenza della figlia di Al Bano e Romina Power in un convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona“, fa sapere il settimanale Sono, riprendendo la notizia dalla rivista tedesca Frau Aktuell.

Ylenia Carrisi: le dinamiche della scomparsa

L’ultimo dialogo di Ylenia con la famiglia risale al 1 gennaio 1994 (31 dicembre 1993 in Louisiana a causa del fuso orario). Una telefonata tranquilla con mamma Romina, un po’ più agitata con papà Al Bano, contrariato dal fatto che la figlia si trovasse nuovamente a New Orleans. Da allora non si hanno più notizie. Primo indagato il compagno e trombettista di strada Alexander Masakela, il quale lasciò sempre forti sospetti nei genitori della ragazza e che così fu il primo accusato della sua misteriosa scomparsa. Le prove non sono mai state trovate.

Ylenia Carrisi: la crisi tra Al Bano e Romina

Proprio su questo dubbio Al Bano e Romina Power hanno avuto diversi litigi. Lui sostiene che la figlia sia morta, mentre secondo lei è ancora viva, per questo non smette ancora di cercarla. Nel gennaio 2013 per il cantante ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta della ragazza al tribunale di Brindisi. L’ormai ex moglie era “profondamente amareggiata” per la decisione dell’ex marito. Il decesso presunto di Ylenia Carrisi in data 31 dicembre 1993 è stato così dichiarato il 1 dicembre 2014. Il mistero però non è ancora risolto.