X Factor strizza l’occhio a mamma Rai: ritorno dopo l’addio a Sky?

X Factor tornerà su Rai Due? Potrebbe essere questa la mossa vincente per riportare il talent show a un pubblico più ampio. Su Sky è ormai in corso il suo declino, gli ascolti non si sono risollevati neanche con il ritorno di Fedez in giuria. Neanche la comparsa di Alessandro Cattelan sul palco nell’ultima puntata forse servirà ad attirare più pubblico, incuriosito dalla possibilità di vedere se ci saranno altre incursioni dell’ex conduttore. Per il momento comunque sono tutte indiscrezioni sul futuro di X Factor.

Si mormora da tempo che quella in corso sarà l’ultima edizione su Sky, ma nessuno ha parlato di chiusura totale in Italia. Potrebbe trattarsi solo di una separazione tra Sky e X Factor, con la possibilità che il talent emigri altrove. E oggi è spuntata fuori la possibilità che il talent torni a casa, ovvero in Rai. A rivelarlo è stato Dagospia, che ha ricordato pure il divorzio di Sky con Italia’s Got Talent, che potrebbe andare in onda su Disney+.

Il futuro del talent show è nelle mani di Fremantle e non è da escludere che potrebbe esserci un futuro diverso dallo spegnimento totale del programma. X Factor potrebbe tornare su Rai Due già nella prossima stagione. Da parte del talent pare si stia pensando di proporre il ritorno a Viale Mazzini, ma non è certo che in casa Rai accoglieranno a braccia aperte il talent. Ma basterebbe questa mossa a risollevare le sorti del talent in Italia?

Il ritorno di X Factor su Rai Due al momento è solo un’idea, un’ipotesi. Potrebbe non esserci ancora stata la proposta, per cui è tutto ancora un enorme punto interrogativo. Certo è che il passaggio in Rai potrebbe corrispondere a dei nomi tutti nuovi per quanto riguarda i giudici. Allo stesso tempo, però, potrebbe esserci il ritorno di Cattelan alla conduzione: Alessandro fa parte della squadra di conduttori Rai, infatti. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, di sicuro non prima della finale dell’edizione in corso su Sky Uno.