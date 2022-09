X Factor, Linda canta i Maneskin: commossa reazione di Damiano

Ieri sera è andata in onda su Sky Uno la primissima puntata di X Factor 2022, tornato in onda con Francesca Michielin alla conduzione e Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi in veste di giudici. Come ogni esordio del talent che si rispetti, anche ieri sera al primo episodio il pubblico ha assistito ad almeno una performance che si è meritata una standing ovatione e il plauso dei social. A lasciare tutti senza parole è stata la giovane concorrente Linda Riverditi, che sul palco ha presentato la sua speciale versione di Coraline, uno dei pezzi più emozionanti dei Maneskin.

Il brano in questione, interpretato con una cover voce e piano, è incluso in Teatro d’Ira Vol 1, il più recente disco dei Maneskin. La canzone è particolarmente toccante ed è una ballad che Damiano ha dedicato alla fidanzata, Giorgia Soleri. La ragazza protagonista del brano è una giovane donna che non si lascia scoraggiare dalle difficoltà e che non si vuole fare aiutare dal suo cavaliere coraggioso sempre al suo fianco.

Una performance di tutto rispetto, che ha convinto (e pure molto) anche lo stesso artista che ha firmato il brano in questione. A pcohe ore dalla messa in onda della prima di X Factor, Damiano si è sentito in dovere di rendere omaggio alla concorrente Linda. Su Twitter, Damiano ha scritto: “Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio.“. Qui sotto potete recuperare il suo tweet.

Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio. https://t.co/NbTsfgafbg — Damiano David (@daviddamiano99) September 16, 2022

Chi è Linda Riverditi

Linda Riverditi ha solo 18 anni ed è originaria di Alba (in provincia di Cuneo). La concorrente ha definito la musica “Liberatoria, una sorta di autoterapia”. Prima di avere accesso all’ambito palco di X Factor 2022 ha dichiarato: “Sarà un enorme boost di autostima”.

La sua versione al piano di “Coraline” dei Måneskin ha convinto tutti e quattro i giudici di X Factor. Rkomi le ha detto: “Sei un bellissimo vulcano”. All’artista di Insuperabile ha fatto eco il collega Fedez: “Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica”. “È stato un viaggio fantastico” ha chiuso l’altra componente del tavolo Ambra.

Linda, a questo punto, si è meritata l’accesso alla seconda fase di X Factor 2022, quella dei Bootcamp. Se riuscirà ad accedere ai live, ad ogni modo, è tutto da vedere.