X Factor, conduttore: spunta il nome di una ‘Iena’, ecco di chi tratta

Ai piani alti di Sky Italia si continua a lavorare per trovare il nome giusto da piazzare al timone di X Factor, dopo l’addio di Alessandro Cattelan che è volato verso altri lidi del piccolo schermo, più precisamente è sbarcato su Netflix (condurrà il format ‘Una semplice domanda’) e sulla Rai (si attende l’annuncio per avere certezza del programma che guiderà per la tv di stato). E nel talent show di Sky Uno chi arriverà? Nei giorni scorsi si era fatto largo il nome di Lodovica Comello. La diretta interessata, però, dopo l’indiscrezione, si è affretta a smentire la notizia, affermando che non sarà lei a prendere le redini della trasmissione. Così il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, è finito sulle tracce di un inviato de Le Iene…

Il nome che fa trapelare Alberto Dandolo nella rubrica ‘Ah Saperlo’ è quello di Nicolò De Devitiis, inviato romano 32enne (classe 1990, nato il 6 luglio) del programma di Italia Uno ideato da Davide Parenti. Il giornalista scrive che secondo gli addetti ai lavori il giovane capitolino sta facendo carte false per riuscire ad accaparrarsi la conduzione del celebre format di Sky Uno.

D’altra parte nella tv a pagamento fondata da Rupert Murdoch non è un volto sconosciuto, avendovi già lavorato nel 2016 quando condusse assieme a Diletta Leotta ‘Estate Mondiale’ in onda su SkySport1. Sul medesimo canale, dal 2016 al 2019, ha guidato anche ‘Goal Deejay’. Infine nel 2020 è stato protagonista, sempre su SkySport, di On The Road Again.

Insomma per la piattaforma satellitare a pagamento Nicolò De Devitiis non è certo una figura sconosciuta. Inoltre, grazie al suo impegno in qualità di inviato per le Iene su Italia Uno ha già una certa popolarità anche nella tv generalista. Si aggiunga che la giovane età e un curriculum di tutto rispetto sono ulteriori fattori che possono far gola ai vertici Sky, che potrebbero trovare proprio in Nicolò l’erede di Cattelan. I giochi sono ancora aperti per prendere le redini di X Factor: chissà se la ‘iena’ riuscirà a spuntarla.