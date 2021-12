X Factor 2022 si farà, al via i casting: le prime news sulla nuova edizione

Non sono passate neanche 24 ore dalla fine dell’edizione di quest’anno ma la produzione è già al lavoro per la prossima: X Factor 2022 ci sarà. In questi mesi si è vociferato parecchio della possibilità che il talent show in onda su Sky Uno chiuda i battenti anche in Italia, come in tante altre parti del mondo. Invece Sky non ha intenzione di rinunciare al suo talent, o almeno non ancora. Si è parlato di ascolti bassi, di dinamiche sempre uguali e di carne trita e ritrita: non importa, la grande macchina di X Factor si à già rimessa in moto, con tutto ciò che ne consegue.

Sui profili social della trasmissione è stato pubblicato poco fa un annuncio: sono aperti i casting per X Factor 2022. Chi vorrà vivere il sogno di una finale al Forum di Assago come ieri sera potrà farsi avanti. O magari sognare ancor più in grande, puntando a una carriera come quella dei Maneskin potrà farsi avanti. Ieri sera ha trionfato BALTIMORA, davanti a un super quotato per la vittoria gIANMARIA. Chi saranno i prossimi concorrenti e soprattutto il prossimo vincitore?

Leggendo i commenti su Instagram, qualcuno ha scritto che l’annuncio della nuova edizione di X Factor sarebbe arrivata troppo presto. Neanche il tempo di godersi la vittoria di BALTIMORA e il bis per Hell Raton – ha vinto due edizioni su due da giudice – che subito bisogna pensare ai prossimi volti. Ma è così che funzionano i talent, è così che funziona la televisione. X Factor non è il primo programma a rimettersi in moto in un batter d’occhio. Inoltre per adesso sono aperte le iscrizioni ai casting, poi ci saranno le fasi successive. Non è che i giudici si rimettono subito dietro al bancone, insomma.

A proposito, chi saranno i giudici di X Factor 2022? Presto per dirlo, molto anzi troppo presto. Questa giuria l’anno scorso ha entusiasmato e convinto, quest’anno – sempre leggendo i social – forse un po’ meno. Certo è che hanno confermato di funzionare insieme, per cui non è detto che non vengano confermati tutti per la terza edizione consecutiva. Ma soprattutto, sapendo che si farà X Factor 2022, si dovrà parlare di nuovo conduttore oppure tornerà Ludovico Tersigni?