X Factor 2021 quando inizia, la data della prima edizione senza categorie

Quando inizia X Factor 2021? C’è grande attesa per la nuova edizione del talent show e da stamattina è partito il conto alla rovescia. È possibile perché con un video pubblicato sui social è stata svelata la data d’inizio di X Factor 2021. L’appuntamento è attesissimo, quest’anno forse ancora di più e per ben tre motivi. Il primo è il nuovo conduttore Ludovico Tersigni, che dovrà misurarsi con un palco sul quale l’assenza di Alessandro Cattelan dopo dieci anni, vuoi o non vuoi, si farà sentire in qualche modo. Un altro motivo di grande attesa riguarda i giudici di X Factor: sono stati tutti confermati, per la gioia del pubblico.

Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma l’anno scorso hanno convinto i più e per questo la loro conferma è stata accolta con molto entusiasmo da parte dei fan. Sono in tanti a non vedere l’ora di tornare a divertirsi con loro, insomma. Infine, la novità più importante: “Come as you are”, questo è il claim della nuova stagione di X Factor senza categorie. Per la prima volta infatti il talent vedrà sfidarsi dodici artisti senza distinzione tra Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi. Ogni giudice potrà scegliere l’aspirante concorrente che più gli piace durante le Audizioni e la formazione delle squadre. Perché le squadre non mancheranno.

X Factor 2021 inizierà il 16 settembre, l’appuntamento è come sempre su Sky Uno e con le Audizioni. Il claim invita chi vorrà partecipare al programma a presentarsi unicamente con la propria passione e il proprio talento, senza “nessuna etichetta, nessuna categoria, nessuna paura”. Nella prossima edizione sarà ancora più chiara la volontà da parte della produzione e di chi lavora a questo programma in ogni ambito a sposare la libertà di espressione, in ogni senso. Libertà espressiva musicale, ma anche personale.

Tra meno di due mesi andrà in scena un X Factor del tutto nuovo. I giudici saranno alla guida di squadre eterogenee, con una sola regola da seguire: portare ai Live almeno un solista e almeno un gruppo. Potrebbero esserci quindi due solisti e una band, oppure due band e un solista nelle squadre di Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.