X Factor 2020, ex corteggiatrice di UeD partecipa ai casting: il video

X Factor 2020 casting, i provini online pubblicati su Instagram: c’è anche un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

I casting di X Factor 2020 si stanno svolgendo via Web. Non c’è la possibilità di farli in presenza, ma X Factor non ha intenzione di fermarsi in vista della nuova edizione. Questo è proprio il periodo in cui vengono registrate le Audizioni e i vari aspiranti concorrenti da tutta Italia raggiungono i teatri in cui si svolgono e si esibiscono davanti ai giudici. Su questi ultimi ci sono voci ma ancora nessuna conferma, ciò che è balzato agli onori della cronaca rosa invece è il provino di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In uno dei tanti video dei provini pubblicati su Instagram, infatti, in tanti hanno notato la presenza di Muriel Bassi.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Muriel Bassi partecipa ai provini di X Factor

Muriel è stata una corteggiatrice di Andrea Zelletta nella scorsa stagione del Trono Classico. Non è stata scelta e non è arrivata alla fine del percorso del tronista, ma per diverse settimane è stata tra i protagonisti. Dopo il programma ha iniziato invece una conoscenza con un altro ex corteggiatore, ovvero Fabrizio Baldassarre, e tra loro è scoppiato l’amore. Muriel Bassi ha partecipato ai casting di X Factor 2020 e sogna di fare carriera nel mondo della musica adesso. Nel video su Instagram si possono vedere degli spezzoni di diversi provini, effettuati rigorosamente in videochiamata. Un’esperienza insolita, che Muriel ha commentato così: “Ha un aspetto un po’ strano. Stranissimo”.

Muriel Bassi da Uomini e Donne a X Factor 2020: il video dei casting

Compare al minuto 00:45 del video, poi si esibisce al minuto 2:37. Muriel si è esibita con voce e chitarra sulle note di una canzone dei Nouvelle Vague, ovvero In a manner of speaking. Adesso dovrà aspettare gli esiti del suo provino, intanto su Instagram ha postato tra le stories alcune foto con la chitarra. E ha aggiunto queste parole: “Dedizione. Solo se vi è l’ambizione. Se no lasciate perdere”. La sua passione per la musica la porterà dritta sul palco di X Factor 2020?